В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят, сообщила компания «Севастопольэнерго».
Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления дал команду включить всех потребителей, сообщает «Севастопольэнерго» в «Максе».
В компании попросили горожан не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения. «Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам», – говорится в сообщении компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения во избежание аварии в энергосистеме.
Эта мера была необходима для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя.