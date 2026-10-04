Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
В Крыму объявлена угроза атаки беспилотников, а движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили по соображениям безопасности.
В восточных районах полуострова работает система противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Крымское управление МЧС России предупредило местных жителей об угрозе с воздуха.
«Беспилотная опасность! В восточных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие», – говорится в официальном сообщении ведомства. Спасатели также настоятельно рекомендовали гражданам избегать нахождения на открытой местности.
Одновременно с этим информационный центр сообщил о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту. Ограничения были введены в 13:42 по московскому времени. Лиц, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября власти приостановили движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.
Днем ранее российские системы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами и акваторией Черного моря.
В середине прошлого месяца крымское управление МЧС объявило о возникновении угрозы с воздуха на территории полуострова.