Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов над тремя регионами России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские силы противовоздушной обороны в течение вторника успешно перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных Вооруженными силами Украины, сообщает Минобороны в Max.

Вражеские дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки зафиксированы над территориями Курской и Белгородской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников.

Дроны ВСУ пытались поразить промышленные объекты в Самарской области.

Из-за атаки БПЛА в самой Самаре оказались повреждены жилые дома и автомобили.