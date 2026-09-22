Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.5 комментариев
Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов
Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов над тремя регионами России
Российские системы ПВО за 12 часов уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
Российские силы противовоздушной обороны в течение вторника успешно перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных Вооруженными силами Украины, сообщает Минобороны в Max.
Вражеские дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки зафиксированы над территориями Курской и Белгородской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников.
Дроны ВСУ пытались поразить промышленные объекты в Самарской области.
Из-за атаки БПЛА в самой Самаре оказались повреждены жилые дома и автомобили.