В МИД объяснили отказ генсека ООН от поездок в Россию

МИД: Визиты Гутерриша в Россию прекратились из-за предвзятости по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Поездки Гутерриша в Россию прекратились из-за его предвзятой позиции по ситуации на Украине, сообщил Алимов в интервью РИА «Новости». «До недавнего времени была практика ежегодной организации визитов в нашу страну лично генсекретаря – до тех пор, пока он и его ближайшие соратники не перешли все границы ангажированности в публичных оценках ситуации вокруг Украины», – заявил дипломат.

По словам замминистра, у чиновников международной организации нет права на подобную позицию. Устав ООН требует от них сохранения беспристрастности, отметил Алимов.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша предвзятой. По его словам, Москва никогда не рассматривала его в качестве серьезного переговорщика.

Алимов также сообщил, что российская сторона потребует от будущего руководителя организации изменения отношения к украинскому конфликту.