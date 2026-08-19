СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.2 комментария
Женщина погибла из-за атаки дрона в Донецке
В результате ночного удара беспилотников по районам Донецка погибла местная жительница, еще четыре человека получили ранения, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Беспилотники атаковали в Калининском районе города, разрушены два торговых павильона, гараж, повреждены три автомобиля, указал градоначальник в Max.
Также повреждены окна в многоквартирном доме.
В ходе инцидента пострадали двое мужчин 1965 и 2000 годов рождения, а также девушка 2006 года рождения.
Кроме того, удар дрона пришелся на частный дом в Кировском районе города. Жертвой этого нападения стала женщина 1964 года рождения.
Еще одна местная жительница 1978 года рождения получила ранения.
Ранее СК установил, что украинские военные использовали иностранные ударные дроны для налета на торговый комплекс в Куйбышевском районе Донецка.
До этого в результате ударов беспилотников по территории республики пострадали четыре мирных жителя.
Еще раньше фрагменты двух вражеских аппаратов рухнули возле лечебного корпуса больницы в Буденновском районе города.