Новак заявил о сохранении напряженной ситуации на нефтяных рынках

Новак: Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной

Tекст: Вера Басилая

«Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках», – приводит ТАСС слова Новака.

Он выразил уверенность в том, что кризис на нефтяных рынках будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-участниц соглашения.

«Состоялось заседание министерского мониторингового комитета [ОПЕК+]. Мы обсудили исполнение соглашения за июль–август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит», – сказал Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ОПЕК+ сообщила о проведении заседания мониторингового комитета 29 ноября.

В тот же день организация и союзники решили сохранить объемы добычи нефти. Летом ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи.