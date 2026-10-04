Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Новак заявил о сохранении напряженной ситуации на нефтяных рынках
Новак: Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной
Текущий кризис на мировых нефтяных рынках будет преодолен благодаря совместным усилиям стран ОПЕК+, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках», – приводит ТАСС слова Новака.
Он выразил уверенность в том, что кризис на нефтяных рынках будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-участниц соглашения.
«Состоялось заседание министерского мониторингового комитета [ОПЕК+]. Мы обсудили исполнение соглашения за июль–август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит», – сказал Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ОПЕК+ сообщила о проведении заседания мониторингового комитета 29 ноября.
В тот же день организация и союзники решили сохранить объемы добычи нефти. Летом ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи.