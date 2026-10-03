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    Как изгнать бесов из рекламы
    3 октября 2026, 13:00 Мнение

    Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Экзорцизм – практика изгнания бесов – знаком большинству из нас по голливудским фильмам. Однако в наши дни с ней не так трудно столкнуться и в реальном мире – изгонять нечистого за умеренную плату берется довольно большое число предприимчивых энтузиастов. Даже, пожалуй, слишком большое.

    Неслучайно многие предлагают запретить проведение подобных обрядов за пределами Русской Православной Церкви.

    Определенные ограничения в этой области, действительно, назрели.

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    На самом деле, с точки зрения православного христианства (и авраамических религий вообще) оккультные практики сами по себе уводят человека от Бога и открывают его воздействию падших духов. Они только глубже затягивают человека в яму, из которой обещали вытащить.

    Конечно, можно сказать, что законодательство страны, где живут люди самых разных мировоззрений, не может исходить из картины мира конкретной религии.

    Но это и не требуется – коммерческий оккультизм, который, в частности, занимается «экзорцизмом», явно вреден и на чисто «посюстороннем» уровне.

    Интернет полон объявлений о таком коммерческом «изгнании бесов». «Потомственный знахарь, маг, экзорцист, целитель» предлагает свои услуги по «изгнанию бесов и снятию порчи», а одна дама, похваляясь, что «дьявол – это моя работа», уверяет, что «одно из направлений [ее] деятельности на данный момент – удалять сущности, которых принято называть демонами, из тел людей».

    Как и другие оккультные услуги, «экзорцизм» такого рода совершенно открыто и беспрепятственно рекламируется.

    Для человека светского может быть не совсем понятно, в чем разница между оккультным и религиозным подходом к экзорцизму; эту разницу стоит прояснить.

    Православие признает реальность падших духов – первоначально они были сотворены Богом благими, но злоупотребили своей свободной волей и впали в мятеж. Они ненавидят Бога и его творение, всячески стремятся разрушить и погубить человека. Их главная цель – ввести человека в смертный грех и удержать от покаяния, чтобы погубить его душу для вечности.

    В некоторых случаях (особенно в результате занятий оккультизмом) бесы могут порабощать человека и контролировать его жизнь – так, что он нуждается в освобождении силой Божией.

    Однако это не значит, что любой человек, который ведет себя неадекватно и пугающе, одержим демонами. Уже Ветхий Завет обозначает душевную болезнь как что-то отличное от одержимости (1Цар.21:12-15).

    Современная психиатрия может существенно облегчить состояние душевнобольных, и там, где ее помощь нужна, ей ни в коем случае не следует пренебрегать. Как и в других областях медицины, священники и врачи – не конкуренты, а помощники друг другу.

    Я сам знаю православных психиатров, которые сочетают глубокую личную веру и профессиональные знания.

    Более того, освобождение от влияния демонических сил – это не голливудские спецэффекты. Это, прежде всего, покаяние – человек с помощью священника осознает, какие именно грехи открыли его жизнь для сил зла, избавляется от книг или предметов, связанных с оккультизмом, стремится, уповая на помощь Божию, исправить свою жизнь.

    Священник присутствует в его жизни не как частно практикующий «специалист», а как представитель Церкви, который действует с благословения священноначалия.

    Оккультный «экзорцизм» отличается от этого на нескольких уровнях.

    Во-первых, он носит нескрываемо коммерческий характер. «Потомственный знахарь» заинтересован в том, чтобы продать человеку свои услуги, и поэтому будет «изгонять сущностей» там, где человека стоило бы направить к совсем другому специалисту. Как и с другими видами оккультного «целительства», это, в лучшем случае, обернется потерей времени и денег, в худшем – существенным ухудшением состояния.

    Во-вторых, оккультный «специалист», в отличие от священника, не помогает врачу, а конкурирует с ним. Он обычно претендует на лечение всех болезней и решение всех проблем, и совершенно не видит границ своей компетентности – это легко заметить, ознакомившись с соответствующей рекламой. Что, впрочем, учитывая коммерческий характер его деятельности, совершенно понятно.

    В-третьих, в отличие от служителей традиционных религий, люди, претендующие на «удаление сущностей» не связаны ни традицией, ни принадлежностью к общине. Над ними нет никого, кто мог бы их контролировать и удерживать от злоупотреблений. Они действуют кто во что горазд – и у них нет ни возможности, ни, как правило, желания строго придерживаться принципа «не навреди».

    Уже это делает деятельность оккультных «экзорцистов» вредной и опасной. 

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