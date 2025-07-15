Госдума приняла закон о защите религиозных символов России

Tекст: Валерия Городецкая

Закон был принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС. Документ внесли группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в мае 2025 года, а первоначальное одобрение проект получил в июне.

Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и запрещают использовать изображения культовых зданий, их узнаваемых частей и иных объектов с религиозными символами без самих символов в СМИ, при продаже товаров и в рекламе. Также новый порядок распространяется на государственные и муниципальные символы, знаки и эмблемы.

Поправки ко второму чтению расширили список запрещенных действий, включив в него официальные геральдические знаки и их части. Исключения касаются случаев, если в определенный период времени на оригинале символы отсутствовали или если их воспроизведение ведет к осквернению символа.

Председатель комитета Яна Лантратова напомнила, что это решение важно для журналистов, которым теперь разрешено публиковать изображения храмов без крестов, если на исторических фотографиях символ действительно отсутствовал.

Депутат Игорь Антропенко отметил, что вера связана с добротой и милосердием, а любая спекуляция или оскорбление религии не может быть проигнорировано.

Ранее в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники.