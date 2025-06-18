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Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений
В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительных пенсий в ПДС
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).
Такое предложение он озвучил во время выступления на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам Аксакова, вопрос требует дискуссии, чтобы найти баланс между интересами граждан и необходимостью укрепления доверия к государству.
«Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству, но нужно посмотреть, чтобы нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС. Я запускаю дискуссию. Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», – заявил он.
Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.
Напомним, по состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек.