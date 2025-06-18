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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    10 комментариев
    18 июня 2025, 15:28 • Новости дня

    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений

    В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительных пенсий в ПДС

    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

    Такое предложение он озвучил во время выступления на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам Аксакова, вопрос требует дискуссии, чтобы найти баланс между интересами граждан и необходимостью укрепления доверия к государству.

    «Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству, но нужно посмотреть, чтобы нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС. Я запускаю дискуссию. Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», – заявил он.

    Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

    Напомним, по состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек.

    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса

    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО

    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    17 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях ЖК
    Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях ЖК
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент утвердил поправки, направленные на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов в общественных местах, особенно на вывесках и в топонимах.

    Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка, инициированный «Единой Россией», передает Telegram-канал партии.

    Закон требует, чтобы вывески и информационные таблички в общественных местах были написаны на русском языке. Перевод на иностранные языки для указателей и вывесок разрешается, однако основная информация должна быть на русском. Исключение сделано только для фирменных наименований и товарных знаков, которые защищены Гражданским кодексом.

    Депутат ГД Ольга Казакова отметила, что норма также касается наименований жилых комплексов и зданий – их названия должны быть даны исключительно кириллицей. К подготовке законопроекта ко второму чтению привлекались девять профильных комитетов Госдумы, и документ был доработан с учетом предложений по сферам торговли, рекламы, СМИ и строительства.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале добавил: «На государственном языке, языке, понятном большинству, должна обозначаться любая важная для людей информация: «открыто», а не «open»; «распродажа», а не «sale»; «кофе», а не «coffee». Толстой выразил уверенность, что города станут более аутентичными и не утратят привлекательности после исполнения закона.

    Ольга Казакова также сообщила, что научное сообщество подготовило четыре словаря, в том числе иностранных слов, которые уже стали частью современного русского языка. Эти словари пока доступны на сайте Института русского языка имени В.В. Виноградова, а к концу года их включат в Федеральный национальный словарный фонд, разрабатываемый Министерством образования и науки.

    Комментарии (16)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД подверг критике действия израильских военных против иранских атомных объектов, назвав их угрозой мировой безопасности.

    Интенсивные удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой ощутят все, включая Израиль. Действия являются незаконными с точки зрения международного права и представляют угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением выступил МИД России, обращаясь к международному сообществу.

    Отмечается, что Москва требует от израильских властей немедленно прекратить удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Российская сторона ожидает от агентства подробного доклада о последствиях атак, а также объективной оценки ущерба и угроз инспекторам МАГАТЭ.

    МИД России обратил внимание на реакцию большинства стран мира, осудивших удары Израиля, и на итоги экстренного заседания СБ ООН и спецсессии МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что только ограниченное число государств поддерживает действия Израиля, руководствуясь политическими интересами.

    Россия поддержала готовность Ирана к возобновлению контактов с США по вопросам ядерной программы при условии прекращения израильских нападений и заявила, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    42 комментария

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    17 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия), сказано в заявлении ведомства.

    В санкционный список Канады включены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

    Кроме этого, Канада вводит санкции в отношении торговли почти 1 тыс. новых товаров с Россией, добавляет 201 судно и налагает на них новые запреты, чтобы еще больше ограничить их деятельность.

    Как писала в этот день газета ВЗГЛЯД, правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    Комментарии (15)
    17 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены в ближайшие дни провести телефонные переговоры.

    О предстоящем телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. По его словам, переговоры пройдут на этой неделе, их темами станут как двусторонние отношения, так и эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

    Ушаков подчеркнул: «Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, естественно, будут обсуждаться».

    В воскресенье Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним.

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    18 июня 2025, 09:46 • Новости дня
    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор Сальдо заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В день основания Херсона губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил о планах возродить Херсон после освобождения от Вооруженных сил Украины.

    По его словам, главная задача – вернуть город из «украинского плена» и восстановить его, и он выразил уверенность, что это непременно произойдет.

    Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с днем основания Херсона, напомнив, что городу исполнилось 247 лет. Он подчеркнул, что Херсон был основан 18 июня 1778 года по указу Екатерины II, когда князь Потемкин заложил крепость и верфь у устья Днепра.

    Губернатор отметил историческую роль Херсона как колыбели Черноморского флота и одного из ключевых центров Юга России. Он добавил, что город строили представители разных народов, и эта многоликая энергия по-прежнему ощущается в каждом доме и на каждой улице.

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, а в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

    Украина назвала «неприемлемым» возможный отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    18 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти

    Министр Новак заявил об отсутствии угроз поставкам российской нефти

    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки российской нефти на мировые рынки и внутренний рынок продолжаются в полном объеме, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

    Россия не ожидает сокращения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Новак. По его словам, экспорт и внутренние поставки нефти осуществляются полностью, необходимых объемов достаточно, передает ТАСС.

    «Пока дефицита никакого нет, баланс спроса и предложения сохраняется. Поставки осуществляются», – сказал он.

    Вице-премьер отметил, что прогнозировать динамику цен на нефть сейчас затруднительно, поскольку многое зависит от реакции рынка на геополитические риски. «Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски», – пояснил Новак. Он добавил, что существующие риски уже отражаются в стоимости нефти.

    Ранее мировые цены на нефть во вторник пошли в рост на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    18 июня 2025, 06:26 • Новости дня
    Полиция Еревана задержала российского бизнесмена Карапетяна

    Главу группы «Ташир» Самвела Карапетяна задержали в Армении

    Полиция Еревана задержала российского бизнесмена Карапетяна
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.

    Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя и мецената армянского происхождения, президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, передает ТАСС.

    «Я продолжу быть рядом с нашей церковью, с армянским народом. Мне плевать и на них, и на их «Электрические сети» (Карапетян – владелец компании «Электрические сети Армении», прим. ВЗГЛЯД). Народ все равно скажет свое слово, и они поймут, что ошибались», – сказал он журналистам перед тем, как сесть в автомобиль.

    Сторонники Карапетяна после его задержания собрались на улице Налбандяна, где располагается управление МВД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ереване у дома президента ГК «Ташир» Самвела Карапетяна силовики провели оперативные мероприятия, в том числе обыски. Вечером жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.

    Ранее российский предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви и подверг критике премьера страны Никола Пашиняна. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета.

    Газета ВЗГЛЯД писала о религиозном скандале в Армении.

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    18 июня 2025, 04:36 • Новости дня
    Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях»

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров, передает телеканал BFMTV.

    «Мы должны усилить ограничения новыми, беспрецедентными санкциями», – приводит слова Макрона BFMTV.

    По его словам, американский лидер Дональд Трамп согласен с позицией француза, как и со мнением о том, что урегулированию ситуации определенно поможет скоординированные действия не только США, но и стран ЕС и других государств.

    Макрон сообщил, что европейцы и сенаторы США уже приготовили новые рычаги давления на Россию ради мирового соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    МИД Австралии сообщил в среду о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

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    18 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против десятков российских судов и организаций

    Австралия внесла 60 судов России из так называемого теневого флота

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Австралии сообщил о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

    «Министерство иностранных дел законодательным актом определило 60 судов, на которые распространяются санкции в отношении России («внесены в список»), в соответствии с положением 8 Правил об автономных санкциях 2011 года», – сказано в документе на сайте МИД Австралии.

    Согласно списку мер против указанных судов, министр может приказать судну, на которое распространяются санкции, покинуть Австралию, в том числе по определенному маршруту, или не заходить в определенный порт или место.

    Министр Вонг напомнила, что Австралия ввела более 1 400 санкций в отношении российских предприятий и граждан и намерена продолжать решительные действия «в поддержку Украины».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

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    18 июня 2025, 06:41 • Новости дня
    Сенат США отложил введение санкций против России

    Semafor: Сенат отложил решение вопроса о санкциях против России до июля

    Сенат США отложил введение санкций против России
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку война между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей, пишет портал Semafor.

    Ожидалось, что законопроект о санкциях против России и ее торговых партнеров будет рассмотрен в Сенате в ближайшее время, однако теперь обсуждение перенесли как минимум на июль, пишет портал Semafor.

    «Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и конгрессмен Ричард Блюменталь работают над переработанной версией законопроекта, предусматривающей защиту союзников Украины от части санкций за торговлю с Россией. Также планируются технические изменения в тексте документа», – узнало издание.

    Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что наиболее вероятным сроком возвращения к вопросу о санкциях будет июль.

    «Мы открыты для изменений, мы пытаемся работать с администрацией с точки зрения сроков», – заявил он.

    Даже внесенный в список террористов и экстремистов в России сенатор Грэм отметил, что Сенату «придется немного подождать» с введением антироссийских санкций.

    Сенаторы подчеркивают, что сейчас ключевое внимание уделяется ситуации вокруг Ирана и Израиля. В то же время в Республиканской партии нарастает запрос на новые меры против России из-за разногласий по поводу военной помощи Украине, однако многие не готовы действовать без поддержки президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Группы семи собирались обсудить санкции против России во вторник без президента США Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    До этого стало известно, что администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    При этом французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров.

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    18 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

    Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день саммита G7 должен был быть посвящен Украине, и Владимир Зеленский хотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом поставки оружия и гарантии безопасности, однако американец спешно вернулся в Вашингтон и украинские СМИ единогласно заявляют, что теперь совершенно неясно, состоится ли эта встреча вообще.

    Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

    «Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

    Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

    «Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее  менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

    При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.

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    17 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Госдума ужесточила ответственность за незаконную регистрацию ИП

    Госдума утвердила уголовную ответственность за незаконную регистрацию и использование ИП

    Tекст: Евгения Караваева

    Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

    За незаконную деятельность ИП введена уголовная ответственность со штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.

    Документ предусматривает изменения в ст. 173.1 Уголовного кодекса России, распространяя существующие санкции за незаконное образование юридического лица и на незаконную регистрацию ИП. Если лицо впервые выступило так называемым подставным и активно помогало расследованию, оно освобождается от уголовной ответственности.

    Также в ст. 173.2 УК внесены изменения: за незаконное использование документов при регистрации ИП предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до двух лет.

    Кроме того, приобретение поддельных документов или незаконное использование персональных данных для регистрации ИП теперь карается штрафом до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

    Напомним, законопроект внесен в Госдуму в декабре 2024 года правительством и принят в первом чтении в апреле 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения более 176 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа в Севастополе. Индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука обвинили в хищении бюджетных средств.

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    17 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области

    Беспилотники ВСУ повредили дома, авто и предприятия в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии атак беспилотников в нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

    В Белгородском районе на хуторе Церковный беспилотник ударил по сельхозпредприятию, пробив кровлю одного из корпусов, а в поселке Октябрьский от детонации дрона поврежден забор частного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В Шебекино после атаки беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, пострадали три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно – повреждены еще две машины. В селе Муром FPV-дрон атаковал частное домовладение, осколки повредили кровлю и фасад.

    В селе Старовщина на грузовой автомобиль также совершен удар дронов – у машины выбиты стекла и посечена кабина. В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на коммерческом объекте и повредил оборудование.

    В Грайвороне беспилотник повредил микроавтобус, выбив боковое стекло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО уничтожили за утро 24 украинских беспилотника над пятью регионами. Посол Мирошник сообщил, что за неделю 14 детей пострадали от беспилотников ВСУ.

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    18 июня 2025, 05:40 • Новости дня
    Двое инспекторов ДПС пострадали при умышленном наезде на их авто в Якутске

    Двое инспекторов ДПС пострадали в Якутске при умышленном наезде на их авто

    Tекст: Ирма Каплан

    Уголовное дело возбуждено против 26-летнего мужчины, который за рулем иномарки намеренно протаранил автомобиль ДПС, из-за чего пострадали двое инспекторов, сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия).

    Следователи установили, что утром 16 июня на участке обочины проезжей части улицы Шавкунова города Якутска водитель автомобиля «Тойота Ист» умышленно совершил наезд на служебный автомобиль ДПС ГАИ, в котором находились сотрудники полиции, сообщили в ведомстве.

    В результате наезда инспекторы ДПС получили телесные повреждения.

    Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Продолжается комплекс мер, направленных на сбор доказательной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мантуровском районе Курской области полицейский на автомобиле совершил наезд на двух человек, после чего покинул место происшествия.


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