Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений

В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительных пенсий в ПДС

Tекст: Валерия Городецкая

Такое предложение он озвучил во время выступления на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам Аксакова, вопрос требует дискуссии, чтобы найти баланс между интересами граждан и необходимостью укрепления доверия к государству.

«Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству, но нужно посмотреть, чтобы нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС. Я запускаю дискуссию. Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», – заявил он.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

Напомним, по состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек.