Названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что размер страховой пенсии зависит от количества индивидуальных пенсионных баллов, а максимальная база для начисления страховых взносов на 2025 год составляет 2,76 млн рублей в год, передает РИА «Новости».

Парламентарий уточнил, что даже при превышении этого уровня заработка больше десять баллов в год начислено не будет. Никитин также пояснил, что при 30-летнем официальном стаже и зарплате свыше 230 тыс. рублей пенсия в 2025 году составит около 53 тыс. рублей.

Депутат добавил, что увеличить будущую пенсию можно через дополнительные взносы в негосударственные пенсионные фонды, добровольное пенсионное страхование или более поздний выход на пенсию.

Также он порекомендовал отслеживать пенсионные баллы через профиль на Госуслугах, чтобы своевременно принимать решения по корректировке пенсионных накоплений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года пенсии в России будут индексироваться дважды – в феврале и апреле, с учетом инфляции и доходов Социального фонда. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.