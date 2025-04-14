Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Мишустин: Россия введет двухэтапную индексацию страховых пенсий в 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия с 2026 года перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсии будут увеличиваться дважды в год: в феврале по уровню инфляции за прошлый год и в апреле по уровню роста доходов Социального фонда, передает РИА «Новости».

На совещании с вице-премьерами Мишустин также отметил, что правительство утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% с 1 января, однако инфляция за прошлый год составила 9,5%. В результате президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию задним числом в феврале.

Также с 1 апреля социальные пенсии были проиндексированы на 14,5%. Эти выплаты предназначены для граждан, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также для людей с инвалидностью и потерявших кормильца.

По данным Минтруда, в России насчитывается около 3,5 млн получателей социальных пенсий и примерно 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения, включая участников Великой Отечественной войны и тех, кто пострадал при радиационных или техногенных катастрофах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило стратегию, направленную на улучшение условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую множество направлений.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля 2025 года, доведя их до 15 456 рублей.