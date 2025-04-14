Утверждена стратегия действий в интересах граждан старшего поколения

Кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эта принятая стратегия станет ориентиром в работе по обеспечению достойных условий для активного и здорового долголетия пожилых граждан. Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни старшего поколения, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что президент России также акцентировал внимание на необходимости создания достойных условий для пожилых. Стратегия разработана с учетом мнения экспертов и предусматривает реализацию разнообразных направлений в области здравоохранения, социальной поддержки и активного долголетия.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 1 января 2025 года численность граждан старше трудоспособного возраста в стране составит 35,1 млн человек, что соответствует 24% всего населения. Она отметила, что четверть населения России приходится на россиян старшего возраста, что подчеркивает важность утвержденной стратегии.

Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики и фармакологии люди в будущем смогут жить более ста лет.

В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости.

Экономист сообщил об увеличении пенсий для пяти категорий россиян в мае.

