Экономист сообщил об увеличении пенсий для пяти категорий россиян в мае

Экономист Балынин сообщил об увеличении пенсий для пяти категорий россиян в мае

Tекст: Валерия Городецкая

В мае пенсии пяти категорий россиян увеличатся, передает «Газета.Ru». Балынин сообщил, что инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и другие ветераны получат выплату в 80 тыс. рублей. Повышение пенсий затронет также россиян, работавших в тылу и награжденных орденами и медалями СССР.

Третья категория – граждане, достигшие 80 лет. Для них пенсии увеличатся более чем на 10 тыс. рублей. Это произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты и надбавки в 1314 рублей.

Члены летных экипажей гражданской авиации с выслугой 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин получат доплаты. При увольнении по состоянию здоровья выслуга снижается до 20 и 15 лет соответственно.

Работники угольной промышленности получат индивидуально рассчитанные доплаты, если проработали в отрасли 25 лет. Балынин отметил, что для перерасчета пенсий документы необходимо было подать до 31 марта 2025 года.

Ранее экономисты назвали профессию, обеспечивающую высокую пенсию.