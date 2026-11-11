Глава Минфина США Бессент переехал на военную базу из-за угрозы со стороны Ирана

Tекст: Антон Антонов

Американские чиновники считают, что подготовка покушений на действующих и бывших представителей властей Соединенных Штатов продолжается и перешла в более продвинутую стадию, пишет New York Times.

С августа Бессент руководит кампанией экономического давления, направленной на финансовую изоляцию Тегерана с помощью жестких санкций. Представитель Министерства финансов США сказал, что министр по-прежнему привержен реализации кампании по давлению на экономику Ирана.

Бессент стал не первым высокопоставленным чиновником администрации, покинувшим дом ради переезда на военную базу или в другое охраняемое жилье. В 2025 году так поступили по меньшей мере полдюжины человек, включая нынешнего руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и бывшего генерального прокурора Пэм Бонди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

Бессент заявил о переходе к финансовому эквиваленту кинетических ударов против Тегерана.