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США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы
ABC: США усилили охрану европейских военных баз из-за угрозы атаки Ирана
Соединенные Штаты усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.
Вашингтон принял решение усилить защиту военных баз в Европе на фоне передислокации американской авиации из Британии, передает ABC.
Представитель Европейского командования ВС США сообщил телеканалу, что Госдеп продолжит оценивать уровень опасности для объектов и принимать меры по их защите, отмечает РИА «Новости».
Ранее о перемещении бомбардировщиков из-за возможной атаки по приказу иранского Корпуса стражей исламской революции сообщила газета The Wall Street Journal.
В конце сентября британская полиция зафиксировала крупный инцидент возле авиабазы ВВС Фэрфорд. Правоохранители задержали пятерых граждан Британии и мужчину с двойным ирано-британским гражданством по подозрению в причастности к террористической деятельности, позже британцев отпустили под залог. Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.
На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.
В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.