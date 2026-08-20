Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Еврокомиссия заблокировала скандальный румынский закон о снижении зарплат
Брюссель отклонил румынский законопроект о снижении заработной платы бюджетникам
Европейская комиссия заблокировала румынский законопроект о снижении заработной платы бюджетникам, угрожающий лишением страны финансирования из европейских фондов.
Европейская комиссия отклонила скандальный проект закона о снижении зарплат в Румынии, передает РИА «Новости».
Документ ранее вызвал массовые протесты работников бюджетной сферы в стране.
«Брюссель не согласен с представленным румынской стороной проектом закона о заработной плате. В своем нынешнем виде проект не соответствует целевым показателям Национального плана восстановления и устойчивости, что ставит под угрозу выплату средств из европейских фондов», – сообщили источники канала Stirile ProTV.
По данным инсайдеров, Еврокомиссия выступила против сокращения выплат бюджетникам без предоставления компенсационных мер. В Брюсселе также опасаются, что инициатива может спровоцировать усиление бюджетного дисбаланса в Румынии.
Массовые социальные протесты в Румынии проходят на фоне затяжного политического кризиса. В мае правительство ушло в отставку из-за жесткой налоговой политики и Закона о единой заработной плате. Документ вызвал недовольство правоохранителей, учителей, таможенников и сотрудников парламента. Профсоюзы медиков даже объявляли всеобщую забастовку, которую приостановили в надежде на компромисс с властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния лишилась сотен миллионов евро от Еврокомиссии из-за провала реформ.
В мае румынский парламент вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана.
В июне депутаты отказались утвердить новый кабинет министров во главе с Адрианом Вештей.