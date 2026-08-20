Еврокомиссия заблокировала скандальный румынский закон о снижении зарплат

Брюссель отклонил румынский законопроект о снижении заработной платы бюджетникам

Tекст: Мария Иванова

Европейская комиссия отклонила скандальный проект закона о снижении зарплат в Румынии, передает РИА «Новости».

Документ ранее вызвал массовые протесты работников бюджетной сферы в стране.

«Брюссель не согласен с представленным румынской стороной проектом закона о заработной плате. В своем нынешнем виде проект не соответствует целевым показателям Национального плана восстановления и устойчивости, что ставит под угрозу выплату средств из европейских фондов», – сообщили источники канала Stirile ProTV.

По данным инсайдеров, Еврокомиссия выступила против сокращения выплат бюджетникам без предоставления компенсационных мер. В Брюсселе также опасаются, что инициатива может спровоцировать усиление бюджетного дисбаланса в Румынии.

Массовые социальные протесты в Румынии проходят на фоне затяжного политического кризиса. В мае правительство ушло в отставку из-за жесткой налоговой политики и Закона о единой заработной плате. Документ вызвал недовольство правоохранителей, учителей, таможенников и сотрудников парламента. Профсоюзы медиков даже объявляли всеобщую забастовку, которую приостановили в надежде на компромисс с властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния лишилась сотен миллионов евро от Еврокомиссии из-за провала реформ.

В мае румынский парламент вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана.

В июне депутаты отказались утвердить новый кабинет министров во главе с Адрианом Вештей.