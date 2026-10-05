  • Новость часаФлавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
    ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    США отказались поддержать наступление саудитов на хуситов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня

    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    @ Mikko Stig/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

    Комментарии (13)
    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

    Комментарии (12)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

    Комментарии (7)
    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере

    Миллер: Страны ЕС продолжают ставить газовые антирекорды перед зимой

    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза накануне осенне-зимнего периода продолжают ставить исторические антирекорды в сфере обеспечения газом, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    «Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона», – заявил Миллер, сообщается в Telegram-канале компании.

    В Газпроме отметили, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ), единственном в Прибалтике, находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 октября оно заполнено лишь на 49%, что является историческим минимумом для этой даты. Нетто-закачка газа в третьем квартале стала наименьшей за всю историю наблюдений.

    В целом по Европе уровень запасов в ПХГ перед отопительным сезоном также остается ниже прошлых минимумов. На 1 октября хранилища ЕС заполнены на 72%, а объем активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше показателя прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что члены ЕАЭС покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.

    В тот же день отмечалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона

    Вышло специздание альбома Rubber Soul с ранее неизвестной песней Леннона

    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона
    @ Alex Whitehead/SWpix.com/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, в которое вошла ранее неизвестная композиция Джона Леннона.

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, релиз уже доступен на стриминговых платформах, передает РИА «Новости».

    Над пластинкой работали продюсер Джайлс Мартин и звукоинженер Сэм Окелл. Обновленный альбом представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского издания Capitol и миксе Dolby Atmos.

    В релиз вошли неиздававшиеся сессионные записи, демоверсии, новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная композиция Джона Леннона Little Girl. Альбом также поступил в продажу на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul.

    В начале года певец Робби Уильямс опередил коллектив по числу альбомов в чартах.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы

    Президент Израиля назвал британские санкции вмешательством в выборы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Великобританию во вмешательстве в израильские выборы из-за введения санкций, назвав этот шаг политически мотивированным.

    Герцог заявил, что санкции, введенные британским правительством, являются «серьезной ошибкой» и прямо вмешиваются в израильскую политику. Он призвал европейских союзников вести диалог с Израилем, а не обвинять страну, пишет Politico.

    Спор возник в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Ранее в этом месяце глава МИД Британии Эд Милибэнд объявил о запрете торговли товарами и услугами из израильских поселений. Милибэнд также заявил, что британское правительство согласно с тем, что палестинцы сталкиваются с «этническими чистками» на Западном берегу.

    Израиль ранее ответил на это заявление угрозой закрыть британское консульство в Иерусалиме и предупредил о возможных контрмерах против других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке. Летом вертолет с Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за стаи птиц. В мае он заявил о нарастающей жестокости в стране.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос назвала нереальным вступление Украины в ЕС в 2027 году

    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года невозможно, так как процесс основывается на заслугах и не предусматривает поблажек.

    Установленную Владимиром Зеленским дату 1 января 2027 года Кос назвала нереальной, передает ТАСС.

    В интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар отметила, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. При этом она подчеркнула, что в процессе приема нет никаких привилегий, но заверила в продолжении поддержки Украины.

    По словам Кос, наиболее близка к выполнению условий для вступления Черногория, которая может соответствовать критериям в конце текущего или начале следующего года. Следующей в списке значится Албания, затем идут Молдавия и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

    В июле переговоры по вступлению Украины перенесли из-за позиции Венгрии.

    В июне Служба внешней разведки России заявила, что шансы Украины на членство в ЕС оказались иллюзией.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму

    Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма

    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
    @ Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.

    Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.

    Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».

    Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов

    В Британии отменили рейсы поездов из-за клопов в кабинах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Машинисты в Великобритании отказались выходить на работу на маршрутах между Лондоном и Кентом из-за нашествия клопов в кабинах, что привело к отмене рейсов.

    Железнодорожный оператор Британии Southeastern был вынужден отменить несколько рейсов из-за того, что машинисты обнаружили клопов на своих рабочих местах и в личных вещах, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на газету Daily Telegraph.

    Отмечается, что сотрудники отказались находиться в кабинах с насекомыми. Впервые клопы были замечены 22 сентября в поездах West Marina вблизи Гастингса. Тогда из-за проблемы были отменены два рейса.

    Позже один из поездов, продолжавших перевозку пассажиров, получил прозвище «клоповый поезд». При этом в зонах для пассажиров насекомых не нашли. Сейчас в депо работают специалисты по борьбе с вредителями, однако процесс уничтожения клопов оказался дорогим и трудоемким, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские энтомологи назвали новые виды древесных клопов в честь певицы Тейлор Свифт.

    Ранее Роспотребнадзор приостановил работу массажных кресел для отдыха в зале ожидания в Домодедово после укусов клопов и жалобы туриста.

    Позже стало известно, что резкое увеличение популяции азиатских коричнево-мраморных клопов в Московской области может быть связано с генетическими мутациями насекомых после успешной адаптации к местному климату.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Появились подробности гибели британского военного на Украине

    Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.

    Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.

    28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.

    Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Бразильцы встали в длинные очереди на избирательных участках
    США отработали в Арктике переброску ракетных систем
    Израиль объявил о подготовке к внезапной войне
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Грузия припомнила Евросоюзу поддержку беспорядков в Тбилиси
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери

    Как спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок

    Турция переживает масштабный крах фондового рынка. Пострадали почти полмиллиона человек – они поверили обещаниям фантастической прибыли, которые демонстрировали десятки инвестиционных фондов. Как была устроена эта по сути мошенническая схема и в какой степени происходящее несет уроки и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации