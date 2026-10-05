Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили
Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили
Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.
«Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.
Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».
Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.
Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.