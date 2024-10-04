Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая

Tекст: Алексей Дегтярев

Гендиректор BMW Оливер Ципсе заявил, что такие пошлины приведут к торговому конфликту, по итогу которого «будут лишь проигравшие», передает РИА «Новости». Неназванная представительница Mercedes заявила, что штрафные тарифы лишь снижают конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, а свободная торговля обеспечивает процветание.

До этого представитель Volkswagen заявлял, что концерну невыгодны пошлины на электромобили из Китая, поскольку последствия перевесят любые выгоды для немецкого автопрома.

В пятницу Еврокомиссия заявила, что в ЕС одобрили предложение по пошлинам на электрокары из Китая, но Брюссель и Пекин продолжат искать альтернативу. Окончательное решение должно быть принято не позднее 30 октября.

В июле ЕС уже вводил пошлины в размере до 37,6% на ряд китайских электромобилей.