  • Новость часаПутин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    4 июля 2024, 13:23 • Новости дня

    Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая до 37,6%

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, следует из заявления Еврокомиссии.

    В частности, пошлины будут взиматься с трех китайских автопроизводителей: BYD (17,4%), Geely (19,9%) и SAIC (37,6%), передает ТАСС.

    В ЕК также заранее назвали необоснованными возможные ответные меры со стороны Китая.

    Тем временем Tesla запросила у ЕС рассчитать индивидуальную ставку пошлины на свои электромобили из Китая.

    Ранее китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию.

    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    2 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса вмешиваются во внутренние дела Китая, искажая внутреннюю и внешнюю политику государства, заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

    По ее словам, все «ценности» НАТО состоят именно в том, чтобы использовать идеологические линии для раздувания противоречий и провоцировать конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Китай действительно не может с этим согласиться», – заявила дипломат.

    Мао Нин отметила, что НАТО постоянно бросает вызов Китаю, чтобы вмешаться во внутренние дела государства, а также искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, чем вызвано ужесточение риторики НАТО в адрес Пекина и что это означает для России.

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    3 июля 2024, 11:29 • Новости дня
    МИД КНР ответил на заявление Стубба о разрешении конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китай являются крупными независимыми странами, поддерживающими контакты друг с другом по урегулированию на украинской территории, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что Пекин может закончить кризис на Украине.

    Россия и Китай – это независимые страны, и Китай не является создателем украинского кризиса и его стороной, сказала Мао Нин, передают «Ведомости» со ссылкой на The Paper.

    Китайская сторона выступает за мир и диалог, поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Китай продолжит «играть конструктивную роль» в урегулировании кризиса.

    Ранее Стубб заявлял, что глава КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и разрешить конфликт на Украине, поскольку российская сторона якобы сильно зависит от китайской.

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    3 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума в ходе заседания приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

    Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы полагают приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ «обоснованной и закономерной», передает ТАСС.

    На время приостановки любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, нацеленные на причинение ущерба делегации России, будут считаться юридически ничтожными.

    Ранее комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал Совфеду принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ и выплате взносов в бюджет организации.

    До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия не намерена спонсировать ПА ОБСЕ.

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    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

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    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    2 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США

    Посольство Китая назвало клеветой заявление США о ведении разведки с Кубы

    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США
    @ eng.chinamil.com.cn/Photo by Wang Bin

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления американской стороны о том, что Китай использует объекты на Кубе в целях разведки, являются клеветой, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    «Эти утверждения считаются клеветой. Кубинская сторона уже дала пояснения», – передает ТАСС его слова.

    Он отметил, что именно США являются ведущей страной в области разведки и даже не щадят своих союзников. Лю Пенъюй потребовал от США прекратить очернение Китая.

    В докладе американского центра указывается, что Китай расширяет объекты на Кубе, предположительно для проведения электронной разведки в отношении США.

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    2 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    В июне в России зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей

    Продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли на 50%

    В июне в России зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли на 50% в годовом выражении, до 122,8 тыс. штук, за первое полугодие – на 76%, до 713,9 тыс. машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.

    Как говорится в сообщении, положительную динамику демонстрируют совокупные продажи на авторынке по всем категориям, показатель за июнь достиг 145,5 тыс. штук (+39% в годовом выражении), за шесть месяцев – 844,6 тыс. автомобилей (+63%), передает РИА «Новости».

    В Минпромторге добавили, что по итогам января–июня 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 844 550 новых автомобилей (до трех лет), что на 63% больше показателей аналогичного периода прошлого года (519 604 штуки). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 373 тыс. штук, что на 35% больше показателей января–июня 2023 года.

    Там отметили также, что объем рынка за первое полугодие в сегменте легких коммерческих автомобилей составил 60,6 тыс. штук (+41%), в сегменте грузовых автомобилей – 59,4 тыс. штук (-3%), в сегменте автобусов – 10,7 тыс. штук (+14%). По статистике за июнь продажи легких коммерческих автомобилей в стране достигли 10,51 тыс. штук (+25%), грузовиков – 10,54 тыс. штук (-16%), автобусов – 1,6 тыс. штук (-5%).

    Напомним, «АвтоВАЗ» продемонстрировал резкий рост продаж в апреле 2024 года, увеличив их на 64,8% по сравнению с апрелем 2023 года.

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    3 июля 2024, 13:16 • Новости дня
    Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста, сообщили в российском дипведомстве.

    По данным ведомства, такая мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте, передает ТАСС.

    В мае Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии.

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    3 июля 2024, 14:17 • Новости дня
    Борисов: Россия и Китай хотят построить ядерную энергоустановку на Луне
    Борисов: Россия и Китай хотят построить ядерную энергоустановку на Луне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующей неделе руководитель Роскосмоса Юрий Борисов намерен посетить Китай с рабочим визитом, где будут обсуждать создание ядерной энергоустановки на поверхности Луны, об этом заявил сам глава государственной корпорации.

    В ходе визита, который пройдет 10 июля, планируется обсуждать с китайскими коллегами перспективы освоения Луны, сказал Борисов, передает ТАСС.

    Также в ходе беседы обсудят создание на поверхности этого спутника ядерной энергоустановки.

    Глава госкорпорации выразил надежду, что России и Китаю удастся перейти к практической реализации этого проекта.

    В мае Госдума ратифицировала соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

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    2 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента России Владимира Путина на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане ожидается «напряженная повестка дня», сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится в Кремле к поездке в Астану, он будет работать на саммите ШОС в Казахстане в среду и в четверг, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, в котором раскроет детали программы, заключил представитель Кремля.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит в Астане завершится на мажорной ноте и «сплотит большую семью ШОС».

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    3 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    В Астане начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В казахстанской столице начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    Переговоры двух лидеров начались во второй половине дня в Астане, передает ТАСС. До этого Путин и Си Цзиньпин встречались более месяца назад.

    В среду председатель КНР прибыл в страну для участия в 24-м заседании Совета глав стран – членов ШОС.

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    3 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай действуют в интересах своих народов

    Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пекин действуют не против других государств, а на благо собственных народов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане.

    «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также назвал взаимодействие России и Китая одним из основных стабилизирующих факторов в мире, подчеркнув, что государства и дальше будут его укреплять.

    «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – заявил российский лидер.

    Ранее в среду Путин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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    4 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС

    Политолог Асафов: Присоединение Белоруссии к ШОС сулит пользу всем участникам объединения

    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям. Одно из таковых – создание единого контура безопасности, в чем заинтересован и Минск, и другие участники объединения. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Асафов. В четверг Белоруссия официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.

    «Вступление Белоруссии в ШОС – важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», – считает политолог Александр Асафов. Он также отмечает: ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям.

    Одно из таковых – создание единого контура безопасности, добавил политолог. «Это важно не только для Белоруссии внутри организации, но и для объединения, членом которого стал Минск. Поэтому в данном случае речь идет о долгосрочной и разнонаправленной пользе для всех участников объединения», – пояснил собеседник.

    Асафов обратил внимание, как в западной прессе отреагировали на расширение Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, накануне некоторые иностранные издания окрестили ШОС «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильнейшим сторонником России. При этом еще недавно представители западных стран озвучивали скептицизм относительно этого объединения, напомнил он.

    «Сейчас же мы видим, с какой серьезностью на Западе относятся к объединениям, подобным ШОС», – подчеркнул политолог, упомянув БРИКС. «Ключевым является то, что в Шанхайской организации сотрудничества обсуждаются вызовы и угрозы коллективной безопасности, а также меры противодействия им», – заключил Асафов.

    Напомним, Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны в четверг на саммите в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС». Он официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием.

    Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. В организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны – Афганистан и Монголия – имеют статус наблюдателя.  

    Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о важности присоединения Белоруссии к ШОС, отметил заинтересованность России в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. «Здесь все развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации. Он при этом обратил внимание на то, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время.

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    4 июля 2024, 10:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин: ШОС стоит на правильной стороне истории и имеет важное значение для мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, организация имеет жизненно важное значение для мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что в сейчас изменения в мире ускорились, а человеческое общество стоит на перепутье истории, передает РИА «Новости».

    «ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира», – заявил Си Цзиньпин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин действуют не против других государств, а на благо собственных народов.

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