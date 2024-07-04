Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая до 37,6%

Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, все «ценности» НАТО состоят именно в том, чтобы использовать идеологические линии для раздувания противоречий и провоцировать конфронтации, передает РИА «Новости».

«Китай действительно не может с этим согласиться», – заявила дипломат.

Мао Нин отметила, что НАТО постоянно бросает вызов Китаю, чтобы вмешаться во внутренние дела государства, а также искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, чем вызвано ужесточение риторики НАТО в адрес Пекина и что это означает для России.