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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    Гюров признал победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
    Путин запланировал вручение госнаград в День народного единства
    В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши
    Мнения
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    56 комментариев
    2 ноября 2026, 04:55 • Новости дня

    Евродепутаты призвали дать Болгарии больше денег из-за атак в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента заявили о необходимости увеличить финансирование Болгарии и других стран на фоне угроз безопасности судоходства в Черном море, пишет Rapporteur.

    Польский депутат Яцек Протас заявил в Варне, что девять стран от Болгарии до Финляндии могут получить до 10% больше средств в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, пишет Rapporteur.

    Протас входил в состав делегации Европейской народной партии, посетившей Болгарию после атаки беспилотника, в результате которой в среду у черноморского побережья страны затонул контейнеровоз.

    Законодатели осмотрели военно-морскую базу в Варне и поднялись на борт тральщика. В пятницу группа встретилась с президентом Болгарии Илианой Йотовой в Софии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атакованный морскими дронами контейнеровоз затонул у берегов Болгарии.

    В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжать переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

    В пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал объявить перемирие для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

    В четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о праве страны на ответ в случае атак на суда под турецким флагом.

    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает ВСУ в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    1 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

    Расторгуев назвал причиной смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова онкологию

    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией, сообщил бессменный лидер коллектива Николай Расторгуев.

    Расторгуев рассказал, что бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией с середины лета, после попал в больницу, где его не удалось спасти, передает РИА «Новости».

    Музыкант родился в Москве 2 декабря 1961 года, окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Он был участником «Любэ» практически с самого начала деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    1 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»

    Медведев пошутил о возможном приеме Туска в Москве

    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в соцсети о том, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска.

    Медведев ответил на комментарий одного из пользователей социальной сети, который заявил, что Туска нужно отправить «обратно в Москву, где ему и место», передают «Вести».

    «Мы своих не бросаем!» – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу Дмитрий Медведев заявил о повторении незаконных методов украинских властей в кризисе вокруг судебной системы Польши.

    В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости серьезного отношения НАТО к словам Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы.

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    1 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    @ fsb.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания несовершеннолетнего, который планировал устроить теракт на территории столичного музея-заповедника «Царицыно» и признался в распространении нацистской пропаганды.

    Задержанный в столице подросток на допросе рассказал о публикации в социальных сетях материалов экстремистского характера, передает РИА «Новости».

    «На своей странице в TikTok я размещал различные постеры с пропагандой нацизма, фашизма, а также насилия по отношению к иммигрантам, людям другой этнической национальности», – сказал несовершеннолетний на видеозаписи ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве сотрудники ФСБ задержали опубликовавшего ролик с угрозами подростка.

    Российские силовые ведомства проверили полученные от США сведения о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу служба получила информацию о подготовке атаки по партнерским каналам от американской стороны.

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    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    1 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники ФСБ задержали подростка, который опубликовал в TikTok ролик с угрозой совершить преступление в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

    Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

    В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.

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    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    1 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши

    Канцелярия президента Польши сообщила о нарушении неприкосновенности Навроцкого

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого обратится в прокуратуру из-за нарушения телесной неприкосновенности главы государства в здании Конституционного суда, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

    Канцелярия президента Польши направит в прокуратуру уведомление о нарушении телесной неприкосновенности Кароля Навроцкого в Конституционном суде, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio Wnet.

    «Канцелярия президента предпримет действия, связанные с подачей заявлений. Произошло нарушение неприкосновенности президента», – заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

    Лешкевич назвал слова исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской, обвинившей президента в применении силы к судьям при посещении здания, попыткой «выстроить себе какую-то линию защиты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Партия бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса.

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    1 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике

    МВД: Мошенники начали рассылать сообщения о прикреплении к поликлинике

    МВД раскрыло схему мошенников с сообщениями о прикреплении к поликлинике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Злоумышленники рассылают сообщения от имени поликлиник с фишинговыми ссылками для получения доступа к мессенджерам или порталу «Госуслуги», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Мошенники стилизуют взломанные аккаунты под профили медицинских учреждений и просят пользователей перейти по ссылке якобы для прикрепления или открепления от поликлиники, передает РИА «Новости».

    Ссылка ведет на фишинговый сайт, который запрашивает код из СМС. Полученный код мошенники просят отправить в чат «поликлиники», получая таким образом доступ к аккаунту жертвы в мессенджере или на «Госуслугах».

    В МВД напомнили, что государственные учреждения не связываются с гражданами через соцсети и мессенджеры для обновления данных, а приглашают на личный прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мошенники начали воровать аккаунты «Госуслуг» через поддельные письма ФНС.

    Также злоумышленники создали фейковый сайт для защиты от аферистов.

     Кроме того, мошенники устроили рассылку о «перерасчете» коммуналки через мессенджеры.

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    1 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Ушаков: Путин ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот позвонит

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».

    «Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.

    Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.

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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    Суд на Украине арестовал мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Николаеве отправил под стражу на 60 дней мужчину за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах.

    Суд в городе Николаеве на юге Украины отправил мужчину под стражу на 60 дней за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

     В числе доказательств вины указано, что на мужчине был головной убор, характерный для армии Советского Союза, а к одежде прикреплена георгиевская лента, которая запрещена на Украине в ходе политики «декоммунизации».

    Кроме того, в судебных документах написано, что 22 августа 2022 года подозреваемый выступил на концерте, где исполнял русские песни. Спустя три дня он принял участие в концерте с российским репертуаром для студентов колледжа культуры. В качестве доказательств суд привел показания свидетелей, публикации и видеозаписи в Telegram и YouTube, а также результаты судебной экспертизы. Согласно ее заключению, выступления мужчины на праздничных мероприятиях содержали признаки «информационной деятельности» в поддержку России.

    По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Обосновывая такое решение, сторона обвинения указала на риск того, что мужчина может скрыться на неподконтрольной Киеву территории, а также спрятать или исказить вещественные доказательства.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности родителей двух 15-летних девушек, которые танцевали под музыку на русском языке возле фотографий погибших военных.

    Служба безопасности Украины начала расследование дела о хулиганстве из-за исполнения киевлянками русскоязычных песен в автомобиле.

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    1 ноября 2026, 08:49 • Новости дня
    Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в 64 года

    Умер бэк-вокалист и один из первых участников группы «Любэ» Алексей Тарасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

    О смерти музыканта сообщили в социальных сетях коллектива, передает РИА «Новости».

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», – говорится в сообщении.

    Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Музыкант окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Вокалист был участником группы «Любэ» практически с самого начала деятельности музыкального коллектива.

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