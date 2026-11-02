Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
Ульянов назвал заявления об изоляции России самообманом Запада
Запад выдает желаемое за действительное, когда говорит об «изоляции» России, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Изоляция России является не более чем принятием желаемого за действительное со стороны Запада», – заявил Ульянов в X.
По его словам, 12% населения Земли не могут изолировать крупнейшую страну, у которой много друзей по всему миру. Дипломат добавил, что у Москвы остается немало сторонников и в самих западных государствах.
Таким образом постпред прокомментировал публикацию, что в третьем саммите «Россия – Африка» приняли почти все страны Африканского союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.
Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о приезде делегаций на саммит «Россия – Африка».