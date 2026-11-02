Военные уничтожили более 20 коптеров «Баба-яга» в Харьковской области

Бойцы группировки «Север» уничтожили 20 украинских гексакоптеров за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир мобильной огневой группы с позывным Ворон рассказал об уничтожении более 20 тяжелых гексакоптеров ВСУ «Баба-яга» с боеприпасами за прошедшую неделю в Харьковской области, передает ТАСС.

«С помощью тяжелых коптеров противник осуществляет доставку боеприпасов и продовольствия на передовые позиции на линии боевого соприкосновения, а также использует для ретрансляции сигнала управления для ударных дронов», – заявил военнослужащий 6-й гвардейской общевойсковой армии.

Он уточнил, что для поражения дронов российские расчеты занимают подготовленные позиции и применяют стрелковое оружие и зенитные беспилотники. Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в лесу Сумской области.

В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации.