Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
Военные уничтожили более 20 коптеров «Баба-яга» в Харьковской области
Бойцы группировки «Север» уничтожили 20 украинских гексакоптеров за неделю
Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили за неделю более 20 тяжелых украинских гексакоптеров «Баба-яга» в Харьковской области.
Командир мобильной огневой группы с позывным Ворон рассказал об уничтожении более 20 тяжелых гексакоптеров ВСУ «Баба-яга» с боеприпасами за прошедшую неделю в Харьковской области, передает ТАСС.
«С помощью тяжелых коптеров противник осуществляет доставку боеприпасов и продовольствия на передовые позиции на линии боевого соприкосновения, а также использует для ретрансляции сигнала управления для ударных дронов», – заявил военнослужащий 6-й гвардейской общевойсковой армии.
Он уточнил, что для поражения дронов российские расчеты занимают подготовленные позиции и применяют стрелковое оружие и зенитные беспилотники. Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в лесу Сумской области.
В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации.