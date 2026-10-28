Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Промышленное предприятие загорелось в Днепропетровске после взрыва
В Днепропетровске в результате взрыва загорелось промышленное предприятие, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.
«Возник пожар», – передает ТАСС слова Ганжи.
Ранее сообщалось о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Днепропетровске раздалась серия взрывов.
В пятницу в украинском Чернигове после взрывов получило повреждения предприятие.
В тот же день на севере Украины пострадало промышленное предприятие в городе Прилуки.