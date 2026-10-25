  • Новость часаВ результате атаки беспилотников на Омскую область пострадали три человека
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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
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    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink
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    Россия инициировала создание Международного центра изучения будущего
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    25 октября 2026, 08:09 • Новости дня

    В Днепропетровске прогремела серия взрывов

    В Днепропетровске прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске раздалась серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    На Украине в Днепропетровске вновь раздалась серия взрывов, передает ТАСС.

    В Днепропетровской и еще нескольких областях страны объявлен режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах страны на фоне воздушной тревоги. В субботу взрыв произошел в Харькове. В четверг взрывы прогремели в Полтаве и Днепропетровске.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

    Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

    Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

    Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

    Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский вспомнил русский язык во время интервью ABC

    Глава киевского режима во время интервью ABC заговорил по-русски

    Зеленский вспомнил русский язык во время интервью ABC
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC забыл английский язык и перешел на русский.

    В ходе беседы у Владимира Зеленского возникли сложности с переводом, и он обратился к помощникам, передает РИА «Новости».

    «А, это то же самое?» – спросил он по-русски.

    По-украински эта фраза звучит как «те ж саме».

    Зеленский неоднократно использовал русские слова вместо украинских. В сентябре, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский во время беседы с американским блогером Лорой Лумер несколько раз запутался в английских словах. В июне украинский лидер подписал документ, который официально выводит русский язык из-под правовой защиты Европейской хартии региональных языков. В январе глава киевского режима едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом, основной темой которой стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области.

    «Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 4:00 по киевскому времени. То есть в одно и то же время», – сообщила Лантратова в Max.

    Российский омбудсмен подчеркнула, что стороны в полной мере выполняют взятые на себя обязательства, а процесс идет в соответствии с проработанными ранее договоренностями.

    Приоритетом при проведении миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Посол по особым поручениям МИД Мирошник отметил отсутствие влияния перемирия в Алешках на политические переговоры.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о намерении российской стороны передать жителям Алешек инсулин.

    В пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    24 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты французская крылатая ракета воздушного базирования SCALP, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 беспилотников.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 270 125 беспилотников, 672 ЗРК, 31 380 танков и других бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 802 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 474 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России.

    ВС России за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов.

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    24 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт Баширов: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение гуманитарной миссии и локальное перемирие в Алешках Херсонской области станут своеобразной репетицией послевоенных операций для десятков других населенных пунктов, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Марат Баширов.

    Локальное перемирие в населенном пункте Алешки Херсонской области представляет собой репетицию пост военных гуманитарных операций, считает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

    Сейчас в Алешках остаются около 2 тыс. человек, дороги заминированы и находятся под контролем беспилотников, отмечает эксперт.

    «За них попросила Меланья Трамп, включился папа римский. Мы согласились, украинцы тоже, но скрепя сердце, потому что это на нашей стороне Днепра», – отметил Баширов.

    В рамках гуманитарной операции предполагается разминирование территорий, временное прекращение боевых действий и прибытие группы волонтеров и журналистов из Independent American Media Organization. Местным жителям привезут воду, продукты питания и медикаменты, после чего предложат эвакуироваться в Россию или на Украину.

    Для Киева согласие на эти действия стало вынужденным шагом, поскольку иностранные журналисты могут привлечь внимание общественности к отказу украинских властей от мирных переговоров, отмечает политолог.

    «И что важно: это типа временное перемирие, но как его прекратить, если там мирные? Украинцам опять атаковать близлежащие места? Думаю, что туда пришел мир и гуманитарная миссия оттуда не уйдет и это в наших интересах. Мир в Алешках – это ещё и мир на сотню километров вокруг», – заключил Баширов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник исключил политическое влияние перемирия в Алешках на ход переговоров.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.

    А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сохранение жизней людей главной целью гуманитарной миссии.

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    25 октября 2026, 01:31 • Новости дня
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие», – указал оперштаб в «Максе».

    На места происшествий выехали все экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя и ранении еще двух человек в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область.

    Накануне в результате атак Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе погиб один человек. В Грайворонском округе в результате атак ВСУ также погиб один человек.

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    24 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink

    TVP Info: Сикорский пожелал Маску отправиться на Марс из-за ограничений Starlink

    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал американскому бизнесмену Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети Starlink на Украине.

    «Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске. <…> Я желаю Маску всего наилучшего – он великий изобретатель, и я надеюсь, что однажды он полетит на Марс», – заявил Сикорский на конференции в городе Лодзь, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info.

    На прошлой неделе власти в Киеве сообщили о введении компанией SpaceX ограничений на работу терминалов Starlink для украинских военных при скорости движения выше 160 км/ч. Из-за этого решения был сорван ряд операций Вооруженных сил Украины.

    В ответ основатель SpaceX Илон Маск подчеркнул, что спутниковая система предназначена исключительно для обороны и гражданских целей, а не для ведения наступательных действий. Он добавил, что системы Starshield контролируются правительством США, поэтому любые ограничения устанавливаются американскими военными. При этом газета The Wall Street Journal отмечала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично предприниматель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости выше 161 км/ч.

    Европейская комиссия подтвердила факт развала украинской обороны из-за введенных ограничений на работу терминалов Starlink.

    В пятницу основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет поступающих в страну во время вооруженного конфликта миллиардов долларов.

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    24 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными

    Лантратова: Переговоры с Украиной по обмену пленными оказались очень сложными

    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что переговоры с украинской стороной по обмену военнопленными в формате «270 на 270» оказались очень сложными.

    Омбудсмен опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена бойцами у приземлившегося в России самолета и заявила о трудностях в организации процесса, передает РИА «Новости».

    «Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен – это огромная ответственность», – отметила Лантратова.

    Она добавила, что состоявшийся в пятницу обмен военнопленными стал шестым с мая 2026 года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.

    Уполномоченный поблагодарила президента России, Министерство обороны, профильные службы и Белоруссию за помощь в возвращении бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о первом возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал освобождение бойцов из Донбасса и Крыма крайне важным прецедентом. Позже освобожденные российские военные связались по телефону с родными.

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    24 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    На Украине объявили тендер на сериал о войне с поляками

    Киев решил потратить 1 млн долларов на сериал о войне с поляками

    На Украине объявили тендер на сериал о войне с поляками
    @ memory.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти направят почти 1 млн долларов на производство исторического телевизионного сериала об Украинской галицкой армии, участвовавшей в боевых действиях против Польши, сообщили украинские СМИ.

    Украинский государственный Центр защиты информационного пространства объявил тендер на съемки шестисерийного телевизионного проекта под названием «Крылатые львы», передают «Вести» со ссылкой на местные СМИ.

    На создание исторической картины планируется направить почти 48 млн гривен, что превышает 1 млн долларов. Сюжет сериала будет посвящен Украинской галицкой армии, которая принимала активное участие в боевых действиях против Польши.

    Как уточняется в документации, проект реализуется в рамках инициативы главы киевского режима Владимира Зеленского, направленной на развитие украинского культурного продукта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг польские власти резко раскритиковали решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и террористической, запрещена в России).

    Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС.

    Владимир Зеленский объявил о планах рассекретить архивные документы о событиях Волынской резни на фоне обострения отношений с Варшавой.

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    25 октября 2026, 02:56 • Новости дня
    Мирный житель погиб при массированной атаке беспилотников на Белгород
    Мирный житель погиб при массированной атаке беспилотников на Белгород
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Белгород погиб один мирный житель, еще десять человек получили ранения, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    «Уточнённая информация о массированной атаке БПЛА. Погиб мирный житель, ещё десять человек получили ранения», – сообщает Оперштаб Белгородской области.

    В частности, пострадал сотрудник скорой помощи. Восемь пострадавших проходят обследование в городских больницах. Две женщины после осмотра бригадами скорой помощи продолжат лечение амбулаторно.

    Информация о повреждениях инфраструктуры в городе продолжает уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб Белгородской области заявил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на город.

    Мэр Валентин Демидов сообщил о разрушениях и пострадавших в результате удара беспилотников по центру Белгорода.

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    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Названо возможное место проведения переговоров России, США и Украины

    Ъ: Переговоры России, США и Украины могут пройти в ОАЭ или Швейцарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины могут состояться в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби или в Швейцарии, пишут СМИ.

    Встреча делегаций России, Украины и США может пройти в Абу-Даби или Швейцарии в течение ближайших двух недель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Точная дата контактов пока неизвестна.

    Целью предстоящих переговоров станет организация трехсторонней встречи на высшем уровне, для чего потребуется проделать большую работу, передает Sky News.

    Договоренность о проведении трехсторонних консультаций была достигнута 21 октября на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Петербурге. Ранее в Кремле заявляли, что переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоятся в первой половине ноября в столице ОАЭ. Состав российской делегации еще не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал трехсторонний формат встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о расчете на продвижение мирного процесса после переговоров в Петербурге.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда диалога.

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