Tекст: Алексей Дегтярёв

Рыжов лишился поста вслед за своим подчиненным, комбатом Романом Ковалевым, сказал собеседник РИА «Новости».

Причиной стало неумение руководителя контролировать высказывания личного состава в социальных сетях.

«Рыжов поплатился за длинный язык своего подчиненного – комбата Романа Ковалева. Тот на днях разразился в соцсетях пространным постом о том, как Банковая накачивает население «победным дофамином», – сообщил источник.

Ковалев ранее раскритиковал украинское руководство за монополизацию СМИ и подкуп блогеров. По его мнению, власти переключились на «медийную» операцию «Вивальди», забыв об обеспечении других участков фронта, где не хватает беспилотников и боеприпасов. Реакция на эти заявления последовала незамедлительно.

До инцидента Рыжов устраивал командование 10-го армейского корпуса, несмотря на уголовное дело 2023 года о злоупотреблении властью. Его обвиняли в фальсификации данных о дезертирстве солдат и организации обысков с кражей вещей.

В 2024 году комбат Ковалев сообщал об уровне дезертирства в рядах украинской армии в размере 30%.

Летом этого года на Украине заявляли, что руководство ВСУ обязало офицеров публично демонстрировать лояльность начальству под угрозой жестких репрессий.