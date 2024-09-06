Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
В подразделениях ВСУ число дезертиров стало доходить до 30%
В подразделениях ВСУ число дезертиров стало доходить до 30% личного состава
Число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава, сообщил местному изданию «Телеграф» офицер ВСУ, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.
По его словам, в пехотных подразделениях цифра по самовольному оставлению части может приближаться к 30% от общего количества личного состава и такие факты стали обыденностью, передает ТАСС.
Ковалева заметил, что бойцы, которые до переброски на передовую прошли обучение за границей, отказываются выполнять приказы командиров.
«В бригаду приехали два разведчика, которые два месяца проучились в Британии. В первый же день заявили, что воевать не будут. Страшно. То есть понимали, что будут отказываться, но занимали чье-то место на учебе, на которую потрачены деньги», – сказал он.
Ранее на Украине вооруженные дезертиры ВСУ ограбили магазин под Харьковом.