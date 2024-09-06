В подразделениях ВСУ число дезертиров стало доходить до 30% личного состава

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в пехотных подразделениях цифра по самовольному оставлению части может приближаться к 30% от общего количества личного состава и такие факты стали обыденностью, передает ТАСС.

Ковалева заметил, что бойцы, которые до переброски на передовую прошли обучение за границей, отказываются выполнять приказы командиров.

«В бригаду приехали два разведчика, которые два месяца проучились в Британии. В первый же день заявили, что воевать не будут. Страшно. То есть понимали, что будут отказываться, но занимали чье-то место на учебе, на которую потрачены деньги», – сказал он.

Ранее на Украине вооруженные дезертиры ВСУ ограбили магазин под Харьковом.