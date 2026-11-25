Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы до конца недели пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей из-за ожидаемых снегопадов.
«До конца недели в городе ожидается снег. По городу быстрее передвигаться на городском транспорте», – говорится в сообщении дептранса в Telegram. В ведомстве посоветовали по возможности отложить поездки на автомобиле в утренние часы пик с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.
Водителям, которым необходимо использовать личный транспорт, напомнили о важности соблюдения скоростного режима и увеличения дистанции.
Также автомобилистов призвали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно внимательными на перекрестках, мостах и эстакадах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в московских аэропортах отменили 37 рейсов из-за снегопада.
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