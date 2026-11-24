Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Комплекс городского хозяйства Москвы: В столице выпадет до 20 сантиметров снега
В ближайшие сутки в отдельных районах Москвы ожидается выпадение до 20 сантиметров снега, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Снегопад в Москве усилится в ближайшие часы, прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 м/с. Погодные условия могут привести к образованию гололедицы на дорогах, сообщил комплекс в Max.
Власти призвали автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Тех, кто не может этого сделать, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать работе коммунальных служб, которые будут задействованы в уборке улиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве и области из-за непогоды ввели желтый уровень погодной опасности.
В понедельник столичные власти рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за ожидаемых дождя и гололедицы.
На прошлой неделе столичный департамент транспорта просил жителей пользоваться метрополитеном в связи со снегопадом.