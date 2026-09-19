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Volkswagen запланировал сокращение более 4 тыс. рабочих мест на заводах Porsche
Handelsblatt: Volkswagen лишит работы тысячи сотрудников на заводах Porsche
Ради снижения издержек немецкий автогигант Volkswagen намерен дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах своей дочерней компании Porsche.
Руководство автогиганта подготовило масштабную программу оптимизации расходов, передает РИА «Новости».
«Для бренда Porsche план из Вольфсбурга предусматривает сокращение примерно 4,1 тыс. рабочих мест», – говорится в публикации немецкой прессы.
Новые меры дополнят уже существующие договоренности об увольнениях. С учетом прошлых решений общее число ликвидированных позиций достигнет 9 тыс. из изначальных 23 тыс. При этом компания гарантирует сохранение ключевых производственных площадок и отказывается от увольнений по организационным причинам до 2035 года.
Точный список предприятий, которых коснется оптимизация штата, пока не раскрывается. Летом появлялась информация о намерении концерна ликвидировать до 100 тыс. позиций по всему миру из общего числа в 657 тыс. сотрудников, так как шесть из девяти членов правления опасаются закрытия компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября наблюдательный совет автогиганта утвердил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест.
До этого руководство компании наметило ликвидацию до 140 тыс. позиций из-за критического положения.
В целом количество сотрудников в автомобильной промышленности Германии упало до рекордного минимума за последние два десятилетия.