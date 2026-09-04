Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Мелони побила рекорд Берлускони по премьерству в Италии
Мелони обошла Берлускони по времени руководством Италией
Джорджа Мелони побила рекорд Сильвио Берлускони по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра Италии, достигнув отметки в 1412 дней.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони установила рекорд по продолжительности непрерывного управления правительством в истории Итальянской Республики, обойдя Сильвио Берлускони, пишет Politico.
В пятницу, 4 сентября, срок ее пребывания на посту достиг 1412 дней.
Бывший консервативный парламентарий Итало Боккино заявил: «Ее эра продлится 30 лет». Он отметил, что привлекательность Мелони заключается в ее искренности и прозрачности. Однако депутат от левоцентристской Демократической партии Лаура Болдрини выразила мнение, что результаты работы премьера оказались скромными и разочаровывающими для ее сторонников.
Критики обвиняют Мелони в неспособности оживить стагнирующую экономику, низких зарплатах и трате средств на безуспешные попытки сократить миграцию. Несмотря на это, на международной арене она завоевала доверие, выстроив прочные отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Политолог Роберто Д'Алимонте считает, что Мелони стала центром притяжения для правых, и в коалиции нет альтернативного лидера. Однако ее правящая партия сталкивается с экономическими трудностями: ожидается рецессия, а Италия рискует стать самой закредитованной страной Европы.
Коалиция Мелони продвигает избирательную реформу, которая может укрепить ее позиции на предстоящих выборах. Успех на них даст шанс повлиять на выборы президента в 2029 году и реализовать планы по прямым выборам премьер-министра. Соратники не исключают, что в будущем она сама может занять президентское кресло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони потерпела поражение на референдуме о судебной реформе. После этого провала глава правительства призвала министра туризма покинуть свой пост.
Позже политик выступила в защиту главы Минюста из-за спорного помилования соратницы Сильвио Берлускони.