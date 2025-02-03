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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    8 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    12 комментариев
    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня

    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    3 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио

    Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».

    Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

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    3 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

    Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо работать над новыми санкциями против России, чтобы «сокрушить ее военную машину», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

    По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

    Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

    «Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

    Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила о подготовке НАТО операции по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима, заявила Служба внешней разведки.

    В СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Целью данной операции является его устранение в рамках псевдодемократических выборов, которые могут пройти на Украине осенью, передает ТАСС.

    В СВР подчеркнули, что в планах НАТО обнародовать информацию о присвоении Зеленским и его командой более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Альянс считает, что время Зеленского истекло, и это понимание далось ценой жизни множества украинцев.

    «То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан»,  отметили в СВР.

    По поступающей информации, в НАТО задумываются о смене власти на Украине, исходя из невозможности ВСУ сдерживать натиск российской армии. С приходом Дональда Трампа к власти в США усиливается неопределенность по военной помощи Киеву, что также учитывается в планах НАТО, говорится в сообщении СВР.

    Служба разведки также заявила, что руководство НАТО намерено сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма и предполагает «заморозить» конфликт через диалог о его урегулировании, чтобы удержать свои позиции в регионе.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.

    Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

    По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

    FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

    «Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

    Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    3 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова высказалась о финской инструкции для наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отреагировала на публикацию МИД Финляндии с инструкциями для граждан, желающих участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

    Захарова выразила мнение, что авторы документа движимы лишь ненавистью к своим соотечественникам, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» – сказала она.

    Напомним, МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

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    3 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, семь американских снарядов РСЗО HIMARS и 199 беспилотников самолетного типа, в том числе 124 дрона вне зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожено 653 самолета, 283 вертолета, 42 338 беспилотников, 590 ЗРК, 21 007 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 149 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Отметим, что ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе. В частности, 10 января сообщалось, что ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    3 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Дуда захотел участия Польши в переговорах по Украине

    Президент Польши Дуда предложил участие Варшавы в мирных переговорах по Украине

    Дуда захотел участия Польши в переговорах по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение о необходимости участия Польши в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, что было бы, по его словам, в интересах Киева, пишет газета Financial Times.

    Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что страна должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По его словам, участие Польши в таких переговорах «в интересах» Украины.

    Дуда подчеркнул, что если США пригласят за стол переговоров другие страны, Польша должна присутствовать наряду с Украиной и Россией.

    Кроме того, Дуда выразил скептицизм относительно отправки польских войск на Украину для выполнения возможного мирного соглашения. Он отметил, что Польша не обязана размещать свои войска на территории Украины в рамках миссии Запада. Это мнение поддерживает и польский премьер Дональд Туск, который также выразил сомнения по этому поводу.

    Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    3 февраля 2025, 20:23 • Новости дня
    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за ухудшения обстановки

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наемники из Колумбии начали покидать ряды вооруженных сил Украины из-за ухудшения обстановки на фронте, сообщили СМИ.

    Как пишет Kyiv Post, многие солдаты из этой страны завершили свои контракты и покинули Украину, а некоторые даже попытались досрочно расторгнуть свои договоры, передает ТАСС.

    В качестве примера ситуации газета приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. Офицер сообщил, что ранее в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, но на момент публикации ни одного из них не осталось.

    Точные данные о числе колумбийских наемников в украинской армии не приводятся. Однако, по разным оценкам, количество солдат из Колумбии в рядах ВСУ варьировалось от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

    В пятницу The Guardian сообщала, что украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте.

    До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

    Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего».

    Коментарии (5)
    3 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    WSJ: Пошлины Трампа нанесли ущерб США до введения

    Tекст: Ольга Иванова

    Торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    ТАСС сообщает, что редакционная статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявила об экономическом ущербе от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая, хотя они еще не вступили в силу. В статье WSJ подчеркивается, что несмотря на то, что пошлины вступят в силу только во вторник, эффект от них уже ощущается в США.

    Редакция WSJ отметила, что Трамп признал возможность негативного воздействия своих тарифов и заявил, что оно может привести к «некоторой боли» для американцев, однако добавил, что в долгосрочной перспективе это должно стать началом «нового золотого века» для страны. Однако, как отмечает газета, «боль уже начинается».

    Авторы WSJ также подчеркнули, что пошлины являются «сокрушительным ударом» для Мексики и Канады, и ни одна страна или отрасль экономики не может считать себя защищенной от подобной политики. Это, по их мнению, может заставить не только союзников, но и конкурентов США пересмотреть свою зависимость от американского рынка, а последствия такого пересмотра пока сложно предсказать.

    Напомним, что Трамп подписал указ о введении пошлин в минувшую субботу. В отношении импорта из Мексики и Канады они составят 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%. На китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%. Эти меры вступят в силу 4 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19, а также заявил, что Китай, Канада и Мексика не смогут помешать введению тарифов со стороны США, подчеркивая вину Канады и Мексики в контрабанде наркотиков. Президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня.

    Коментарии (2)
    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Уд и Охримовки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Боровой, Купянском, Загоруйковкой, Зеленым Гаей в Харьковской области, Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 300 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция РЭБ «Анклав».

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Дроновки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Предтечино, Часова Яра, Дачного и Улаклов в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление. Было нанесего поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины около Дзержинска, Лысовки, Котлино, Димитрова, Успеновки, Ясенового и Андреевки в ДНР.

    Противник потерял до 520 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе шведский бронетранспортер Viking, и два арторудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополья и Днепроэнергии в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ под Малыми Щербаками в Запорожской области, Днепровским и Отрадокаменкой в Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины

    А в минувшие выходные ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    Коментарии (2)
    3 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.

    По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.

    Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

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