Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

Tекст: Антон Антонов

Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.