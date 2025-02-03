Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп в понедельник заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут «большой прогресс», передает РИА «Новости». Он назвал конфликт «нелепым» и призвал к его завершению.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», – сказал он.

В декабре Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров. В офисе Зеленского назвали план Трампа по урегулированию на Украине «провальным».