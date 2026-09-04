В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников
Военные сбили два направлявшихся в сторону Москвы дрона
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух беспилотников, летевших по направлению к столице.
Отражение атаки осуществили силы Министерства обороны, сообщил Собянин в Mах. Военные успешно перехватили аппараты на подлете к городу.
В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 сентября системы ПВО перехватили девять направлявшихся в сторону столицы беспилотников.
В середине августа российские средства противовоздушной обороны отразили атаку трех вражеских аппаратов.
Днем ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух летевших на город БПЛА.