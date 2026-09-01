В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 аппаратов
Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 штук
По сообщению столичного градоначальника Сергея Собянина, число сбитых силами ПВО дронов на пути к Москве достигло 21.
«Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.
Ранее Собянин сообщил о 12 сбитых дронах и уничтоженных четырех.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА. Вечером понедельника Собянин заявил о четырех сбитых дронах на подлете к Москве.