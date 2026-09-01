В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Дрозденко сообщил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга
Возгорание возникло в портовой зоне Усть-Луга из-за дронов
В портовой зоне Усть-Луга зафиксированы повреждения и возгорание из-за дрона, сообщил в Max-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – написал он.
Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов над регионом продолжается.
Чуть ранее губернатор сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.