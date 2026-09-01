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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    26 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    1 сентября 2026, 05:23 • Новости дня

    Европейские цены на газ достигли максимума с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В августе стоимость голубого топлива на европейских биржах резко выросла на фоне низких запасов в преддверии предстоящего отопительного сезона, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Среднемесячная стоимость газа на европейском рынке по итогам августа составила 744 доллара за тысячу кубометров, передает ТАСС. Этот показатель оказался самым высоким с конца 2022 года.

    Подорожание связано с рекордно низкими запасами сырья в хранилищах перед зимой и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

    Котировки фьючерсов на лондонской бирже ICE увеличились почти вдвое по сравнению с августом 2025 года. Кроме того, они превысили средние показатели июля на 17%.

    В конце июля газовые контракты торговались на уровне 709 долларов за тысячу кубических метров. К закрытию торгов 31 августа цена поднялась до 840 долларов, продемонстрировав рост на 18,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц связал рекордные цены на электроэнергию в стране с закрытием АЭС. Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений. Европа обновила исторический антирекорд по запасам газа в хранилищах.

    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опасные для человека физалии, известные как португальские кораблики, начали активно размножаться в водах Европы из-за потепления Северной Атлантики, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

    «Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», – сообщила Антажан РИА «Новости».

    К такому выводу ученые пришли после обнаружения совсем молодых особей вблизи европейских берегов – размеры некоторых из них не превышают одного сантиметра. Раньше из тропиков до Европы доплывали только взрослые физалии, что говорило о случайном заносе, а не о размножении на месте.

    Биолог отметила, что появление португальских корабликов у европейских берегов сильно участилось за последние годы. По ее словам, ранее могло пройти несколько лет без единого случая появления этих существ, а сейчас волны прибивают их к берегам регулярно.

    Эксперт также уточнила, что при определенном направлении ветра физалий можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании.

    Яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

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    31 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 830 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 830 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 3%, преодолев отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись на 3%, достигнув 831 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара, увеличившись на 1,8%. К 8:56 мск показатель вырос до 831,1 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание топлива в регионе. Средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев. В июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. В пятницу они преодолели отметку в 800 долларов впервые за пять месяцев.

    Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю европейских распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара за тысячу кубических метров.

    Во вторник биржевые котировки на европейских площадках опустились до 803,2 доллара.

    В прошлый понедельник стоимость топлива преодолела психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    29 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии надежды на примирение с Европой

    Песков: Предпосылок для улучшения отношений Москвы с Европой нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпосылки для нормализации диалога между Москвой и западными странами отсутствуют из-за открытой конфронтации и наращивания военного потенциала против российского государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил текущий уровень взаимодействия с западными государствами, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры действуют крайне враждебно.

    «Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что зарубежные страны активно мобилизуют свои вооруженные силы и направляют их против России. Представитель Кремля отметил важность сохранения открытости к выстраиванию связей, однако призвал четко осознавать истинные намерения противоположной стороны.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    Весной представитель Кремля указал на курс европейских государств к существенной конфронтации.

    До этого он назвал Россию неотъемлемой частью европейского континента.

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    30 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Европейцы придумали врага в лице России для повышения налогов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти европейских стран используют образ российской угрозы для оправдания роста налогов на военные нужды перед собственными гражданами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейские страны создали образ врага в лице России для объяснения населению необходимости повышения налогов на оборону, передают «Вести».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Европа лишилась дешевого «американского зонтика» безопасности и теперь вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Этот процесс требует колоссальных финансовых затрат, что вынуждает власти увеличивать налоговую нагрузку на граждан.

    «Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», – заявил Песков автору программы.

    Песков заявил о мобилизации Евросоюза путем использования показной русофобии в качестве триггера.

    Ранее Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о якобы существующей российской угрозе для Европы.

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    31 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 840 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 840 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, достигнув максимальных значений за последние пять месяцев.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем выросли на 4,4%, достигнув 840,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара.

    К утру показатель составил 831,1 доллара, а днем достиг максимального значения. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 805,6 доллара. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурсов в регионе.

    Средние цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетная стоимость подскочила почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев преодолели отметку в 800 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость голубого топлива преодолела отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара.

    Несколькими днями ранее котировки на европейских биржах превысили психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    31 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Провокации Европы против выборов в России были, есть и будут

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии выборов в Госдуму фиксируются попытки иностранного вмешательства, для пресечения которых компетентные органы реализуют все необходимые защитные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, избирательная кампания идет на полной скорости, а провокационные устремления «были, есть и будут».

    «Нам в этом плане опыта не занимать, поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – заявил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    В Госдуме заявили, что западные спецслужбы незаконно собирают персональную информацию граждан для организации диверсий.


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    31 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал реакцию Европы на российские выборы «десятым делом»

    Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки иностранных государств вмешаться в российскую избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «На самом деле то, признают европейцы или не признают – это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    По словам государственного деятеля, различные провокации со стороны европейских стран происходили всегда и продолжатся в будущем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва готова противостоять любым попыткам вмешательства из-за рубежа.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое внутриполитическое событие для страны.

    Служба внешней разведки сообщила о планах западных стран по срыву предстоящего голосования в России.

    Иностранные спецслужбы незаконно собирают личные данные россиян для подготовки диверсий.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг возможность изменения сроков проведения этой политической кампании.

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    31 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    Число жертв летней жары в Испании достигло рекордных 5232 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Прошедшим летом аномальная жара в Испании унесла жизни более 5 тыс. человек, установив абсолютный исторический рекорд смертности от экстремальных погодных условий.

    Число жертв экстремально высоких температур в Испании достигло исторического максимума, составив 5 232 человека, передает ТАСС.

    Только за август из-за аномальной жары скончались 2 147 местных жителей, свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности.

    Нынешние показатели значительно превзошли цифры предыдущих лет. Так, в 2022 году было зафиксировано 4 789 смертельных исходов, а в 2023 году – 3 035. Основной удар стихии пришелся на пожилых людей.

    Подавляющее большинство погибших этим летом – граждане старше 65 лет, на них пришлось 5 048 случаев. Самой уязвимой категорией населения остаются испанцы в возрасте от 85 лет. Ранее метеорологи отмечали, что первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные температуры летом 2026 года унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании. В конце июля председатель правительства страны Педро Санчес озвучил данные о гибели 3,8 тыс. человек.

    В целом по Европе четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

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    31 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе

    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе до конца ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приняли решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.

    Соответствующее распоряжение было подписано главой министерства внутренних дел и администрации Польши, передает РИА «Новости».

    «Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал распоряжение, продлевающее действие буферной зоны с 1 сентября до 20 ноября», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что данный шаг продиктован необходимостью обеспечить безопасность в районе работы специальных служб и усилить охрану государственной границы с соседней республикой.

    Напомним, летом 2024 года польские власти решили создать буферную зону на границе с Белоруссией.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Весной прошлого года МВД Польши завершило модернизацию электронного барьера стоимостью 125 млн злотых.

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    31 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Производство пива в Германии упало до исторического минимума

    Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия, сохранив при этом лидерство в Евросоюзе, следует из данных Евростата.

    По итогам 2025 года производство пива в Германии снизилось до 6,82 млрд литров, став минимальным с 1995 года, передает РИА «Новости». По сравнению с 2024 годом выпуск алкогольного пива сократился на 6%, что является самым низким показателем за всю историю ведения статистики.

    Несмотря на спад, Германия остается крупнейшим производителем пива в ЕС, обеспечивая каждый пятый литр напитка.

    Второе место занимает Испания, на долю которой приходится 16% европейского производства. В 2025 году испанские пивовары увеличили выпуск на 25%, достигнув 5,05 млрд литров.

    Замыкает тройку лидеров Польша с долей в 10% и объемом 3,23 млрд литров, что на 6,23% меньше показателя 2024 года.

    Другие крупные производители также зафиксировали спад: в Чехии производство снизилось на 6% до 1,8 млрд литров, а в Бельгии – на 3,7% до 2 млрд литров.

    В целом страны Евросоюза в 2025 году произвели 34,4 млрд литров пива, включая безалкогольное. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, но на 2,2% превышает уровень 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже восьми миллиардов литров.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о банкротстве из-за снижения спроса.

    В немецком Мангейме из-за финансовых проблем закрылась основанная в 1679 году пивоварня Eichbaum.

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    1 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Россиянина заподозрили в тройном убийстве в Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Черногории объявила в розыск гражданина России Михаила Шабунина по подозрению в расстреле трех человек в тире города Даниловград, о чем говорится в сообщениях ТВ и радио страны.

    Правоохранительные органы Черногории ведут поиски 30-летнего россиянина Михаила Николаевича Шабунина, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Черногории.

    Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления на территории страны.

    По данным источника, инцидент произошел в тире города Даниловград. На месте происшествия были обнаружены тела трех граждан Черногории с огнестрельными ранениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России. В Таиланде задержали разыскиваемого россиянина. Осужденный в Кузбассе восемь лет скрывался от правосудия в диване.

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