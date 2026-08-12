Осужденный в Кузбассе восемь лет скрывался от правосудия в диване

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Прокопьевска восемь лет скрывался от правосудия в диване. Мужчина находился в федеральном розыске с 2018 года, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«В случае посещения квартиры посторонними лицами разыскиваемый прятался в диване. За истекшие восемь лет он ни разу не вышел из дома», – сообщили во ФСИН.

Мать беглеца утверждала, что ничего не знает о местонахождении сына. Осужденный не выходил на улицу, не имел зимней одежды и зарабатывал около 30-40 тыс. рублей в месяц, играя в онлайн-игры.

В ближайшее время 36-летний мужчина будет отправлен в колонию строгого режима для отбывания девятилетнего срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный на год исправительных работ россиянин восемь лет прятался от правосудия в лесах Карелии.

До этого осужденная за мошенничество бывшая первая заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою гибель и скрывалась 13 лет от правосудия.