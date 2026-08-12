Politico: ЕК решила отменить нормы по упаковке товаров сразу после введения

Tекст: Мария Иванова

Европейские чиновники намерены пересмотреть часть собственных нормативов, передает РИА «Новости». «Мы совершенно четко заявили, что не должно быть никаких штрафов, вообще никаких санкций ни для кого и ни за что начиная, по сути, с завтрашнего дня», – приводит слова высокопоставленного представителя Еврокомиссии издание Politico.

С 12 августа начали действовать обновленные правила, предполагающие снижение объемов используемых материалов и рост доли переработки. Компании обязали назначать уполномоченных представителей в каждой стране Евросоюза при трансграничной торговле. Именно от последнего пункта власти предлагают отказаться для зарегистрированных объединений.

Данную норму инициировали еще четыре года назад на пике реализации экологического курса. Сейчас необходимость плодить представителей признали излишней административной нагрузкой. При этом официально отменить требование к моменту запуска Брюссель не успел, поэтому вынужден просить национальные органы игнорировать нарушения.

Предприниматели ранее активно критиковали нововведения из-за дополнительных финансовых издержек. На фоне проблем с конкурентоспособностью промышленности руководство Евросоюза начало пересматривать старое законодательство. Сейчас приоритеты объединения сместились в сторону милитаризации экономики и увеличения расходов на оборону до 800 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители ведущих европейских корпораций потребовали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снижения уровня бюрократии.

Немецкие консерваторы подготовили ультиматум с призывом к кардинальному сокращению регуляторных ограничений для бизнеса.

В прошлом году Еврокомиссия под давлением правых партий отменила один из ключевых климатических законов.