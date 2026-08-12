Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Еврокомиссия решила срочно отменить часть новых требований к упаковке товаров
Politico: ЕК решила отменить нормы по упаковке товаров сразу после введения
Брюссель отказался от части новых требований к упаковке товаров в день их запуска, избавив компании от необходимости назначать своих представителей в каждой стране.
Европейские чиновники намерены пересмотреть часть собственных нормативов, передает РИА «Новости». «Мы совершенно четко заявили, что не должно быть никаких штрафов, вообще никаких санкций ни для кого и ни за что начиная, по сути, с завтрашнего дня», – приводит слова высокопоставленного представителя Еврокомиссии издание Politico.
С 12 августа начали действовать обновленные правила, предполагающие снижение объемов используемых материалов и рост доли переработки. Компании обязали назначать уполномоченных представителей в каждой стране Евросоюза при трансграничной торговле. Именно от последнего пункта власти предлагают отказаться для зарегистрированных объединений.
Данную норму инициировали еще четыре года назад на пике реализации экологического курса. Сейчас необходимость плодить представителей признали излишней административной нагрузкой. При этом официально отменить требование к моменту запуска Брюссель не успел, поэтому вынужден просить национальные органы игнорировать нарушения.
Предприниматели ранее активно критиковали нововведения из-за дополнительных финансовых издержек. На фоне проблем с конкурентоспособностью промышленности руководство Евросоюза начало пересматривать старое законодательство. Сейчас приоритеты объединения сместились в сторону милитаризации экономики и увеличения расходов на оборону до 800 млрд евро.
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