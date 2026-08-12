Politico: Заявление Зеленского о Косове вызвало дипломатический скандал

Tекст: Мария Иванова

Поездка Владимира Зеленского в Сербию на выходных вызвала серьезный резонанс на Балканах, пишет Politico.

Находясь с визитом у сербского президента Александра Вучича, украинский лидер заявил, что Киев по-прежнему не признает независимость Косова.

Реакция Приштины последовала незамедлительно. Огромный баннер «Свободная Украина», висевший на главной улице города с 2022 года, был снят. Мэр города Перпарим Рама заявил: «Хотя наши симпатии остаются с народами, сталкивающимися с войной, насилием и преследованиями… уважение должно быть взаимным».

После визита Зеленского Вучич пригрозил физически перенаправить реку Ибар, текущую из Сербии в Косово. Это стало ответом на снос косовскими властями домов сербов на берегу водохранилища, что может лишить регион значительной части водоснабжения и охлаждения для крупнейшей электростанции.

Интерес Украины к Сербии связан с поставками вооружений. Белград производит значительные объемы боеприпасов советского образца, необходимых Киеву для артиллерии и танков. Эксперты отмечают, что Вучич тихо поставляет их на Украину, несмотря на дружественные отношения с Москвой, стремясь одновременно смягчить критику со стороны Евросоюза перед возможными выборами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Косово демонтировали большой украинский флаг в центре Приштины из-за позиции Киева.

Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в сохранении прежнего политического курса страны после визита Владимира Зеленского.

Сербский лидер полностью исключил возможность взаимодействия с Украиной в оборонной сфере до завершения конфликта.