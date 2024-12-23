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Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5
Германия и Дания поставили Украине 15 танков Leopard 1A5 и запасные части
Германия и Дания предоставили Украине 15 танков Leopard 1A5 с запасными частями в рамках совместного проекта, а также другие вооружения, включая 30 бронетранспортеров и две зенитные самоходные установки Gepard.
Как сообщает ТАСС, правительство Германии обновило список вооружений, переданных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Помимо танков, Украине были поставлены и запасные части.
Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1, которые поступили из запасов бундесвера и промышленности.
Кроме танков, Германия передала Украине две зенитные самоходные установки Gepard и запасные части к ним, 65 тыс. боеприпасов для Gepard, а также две радиолокационные станции TRML-4D. Эти поставки являются частью продолжающейся поддержки украинских вооруженных сил со стороны Германии и ее союзников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит пакет военной помощи на 650 млн евро, который будет включать системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных.