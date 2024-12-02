Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды

Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины

Политолог Скачко: Шольц привез в Киев чемодан, чтобы Зеленский собирал манатки и уезжал с Украины

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация, конечно, выглядит крайне карикатурно. Лидеры крупных государств обычно не носят собственные вещи. Как правило, этим «за кадром» занимаются их помощники. Вцепившийся в огромный чемодан Олаф Шольц, стоящий на перроне, судя по всему, является символом, отражающим отношение ЕС к Киеву», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Конечно, интерпретировать этот образ можно по-разному. В первую очередь напрашивается мысль о том, что канцлер ФРГ таким образом пытается продемонстрировать, что на встречу с Владимиром Зеленским он приехал не с пустыми руками. Европа сохраняет готовность поддерживать ВСУ, помогать им в рамках конфликта с Россией», – говорит он.

«Но нельзя забывать и о том, что в последнее время рейтинг Шольца в Германии начал расти. Увеличение популярности многие аналитики объясняют образом миротворца. Он транслирует достаточно рациональную позицию по поводу необходимости урегулирования противоречий Киева и Москвы», – считает собеседник.

«Учитывая данный факт, сложно представить, что в чемодане он мог привезти, например, деньги для военной поддержки Украины. Это противоречит его репутации сторонника дипломатии, да и перевозить столь крупные суммы в поезде достаточно глупо. В конечном счете никто не может дать гарантий, что где-то рядом не прилетит «Орешник», – иронично заметил эксперт.

«Превращать миллионы евро в обугленную труху никто не хочет. Поэтому, не исключаю, что чемодан вообще может оказаться пустым. С помощью такого жеста Шольц мог бы намекнуть Зеленскому: Западу больше нечего дать ВСУ, пора закругляться. Деньги и возможности Европы не могут растрачиваться бесконечно», – рассуждает он.

«Таким образом, это событие могло бы стать символом единения сторонников США. Долгое время в ЕС шли споры о том, нужно ли помогать Украине. Отъявленными диссидентами выглядели, например, Венгрия и Словакия. Теперь же «командный дух» спасен: все понимают, что конфликт нужно заканчивать, и пустой чемодан Шольца будет тому подтверждением», – полагает собеседник.

«Еще один подтекст, который я бы добавил лично от себя: Зеленскому подарили качественную «переноску» для личных вещей. Его власть ассоциируется с войной. И в мире, где боевые действия прекратятся, такому политику попросту нет места. Вот ему и дают чемодан, чтобы собирал манатки и уезжал», – заключил Скачко.

Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.