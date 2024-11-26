Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Шольц: Поддержка Украины станет важной темой предвыборной кампании
Шольц: Поддержка Украины станет важной темой предвыборной кампании в Бундестаг
Поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг, заявил на канале ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, политика по Украине будет важной частью предстоящей предвыборной кампании в Бундестаг. Война на Украине, по его словам, вызывает беспокойство у граждан Европы, и необходимо действовать мудро и осмотрительно, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Шольц отметил, что Германия занимает второе место в мире по объему помощи Украине, но не предоставила ей крылатые ракеты и не дала разрешения на удары по российской территории. Канцлер выразил уверенность, что такой курс поддерживает большинство граждан Германии.
Также Шольц прокомментировал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что беседа была непростой из-за настойчивости Путина в достижении военных целей на Украине. Тем не менее он считает важным продолжать такие диалоги, чтобы призывать к выводу войск с оккупированных территорий.
В заключение Шольц подчеркнул необходимость осторожности и рассудительности в действиях в условиях текущего конфликта, который влияет на политическую повестку в Европе.
Накануне Социал-демократическая партия Германии выдвинула Олафа Шольца на пост канцлера на второй срок.