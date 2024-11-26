Шольц: Поддержка Украины станет важной темой предвыборной кампании в Бундестаг

Tекст: Александра Юдина

По его словам, политика по Украине будет важной частью предстоящей предвыборной кампании в Бундестаг. Война на Украине, по его словам, вызывает беспокойство у граждан Европы, и необходимо действовать мудро и осмотрительно, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Шольц отметил, что Германия занимает второе место в мире по объему помощи Украине, но не предоставила ей крылатые ракеты и не дала разрешения на удары по российской территории. Канцлер выразил уверенность, что такой курс поддерживает большинство граждан Германии.

Также Шольц прокомментировал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что беседа была непростой из-за настойчивости Путина в достижении военных целей на Украине. Тем не менее он считает важным продолжать такие диалоги, чтобы призывать к выводу войск с оккупированных территорий.

В заключение Шольц подчеркнул необходимость осторожности и рассудительности в действиях в условиях текущего конфликта, который влияет на политическую повестку в Европе.

Накануне Социал-демократическая партия Германии выдвинула Олафа Шольца на пост канцлера на второй срок.