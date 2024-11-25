Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.10 комментариев
СДПГ выдвинула Шольца канцлером на второй срок
Социал-демократы Германии единогласно поддержали кандидатуру Шольца на пост канцлера
Социал-демократическая партия Германии выдвинула Олафа Шольца на пост канцлера на второй срок, сообщает телеканал N-Tv.
Несмотря на разногласия внутри партии и недовольство некоторых ее членов, решение было принято в поддержку действующего канцлера, РИА «Новости».
Ранее западные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о планах СДПГ выдвинуть Шольца, однако в партии зреет протест против его кандидатуры. Министр обороны Германии Борис Писториус, которого называют самым популярным политиком в стране, отказался от участия в борьбе за выдвижение на этот пост.
Напомним, ключевые партии ФРГ договорились провести досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года.