Tекст: Дарья Григоренко

«Это потому, что ты очень долго стояла… Это совершенно нормально. Сделаем паузу… Потому что такое бывает. Стоит только не позавтракать или позавтракать слишком рано, так наступает упадок сил, если слишком долго находиться в неподвижном положении», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

Пострадавшую школьницу вывели из толпы, а французский лидер передал ей свой стакан воды.

После этого президент поинтересовался самочувствием остальных присутствующих и с улыбкой уточнил, на чем остановился, прежде чем продолжить свою речь. Макрон посетил завод Airbus в пригороде Тулузы в понедельник, выступив перед сотрудниками предприятия и старшеклассниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном.

Летом французский лидер оконфузился на ужине для участников саммита НАТО в Анкаре.

В феврале лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял инцидент с супругой президента Брижит Макрон при выходе из самолета в Дели.