Франция временно запретила продажу пиротехники на фоне протестов

Правительство Франции запретило фейерверки из-за непрекращающихся протестов

Tекст: Ольга Иванова

Власти Франции запретили на всей территории страны продажу и использование развлекательных фейерверков до 27 ноября включительно. Соответствующее постановление премьер-министра опубликовано в официальном журнале, передает РИА «Новости».

Ограничения вступают в силу немедленно и затрагивают пиротехнические изделия низкого и среднего риска. Запрет не распространяется на профессиональную пиротехнику, применение которой допускается при наличии соответствующего разрешения.

Решение принято на фоне протестов, начавшихся в середине сентября с манифестаций парижских старшеклассников с требованием улучшить состояние школ. В дальнейшем к акциям присоединились недовольные повышением цен граждане, а протесты перекинулись на другие регионы. По данным МВД, самая крупная общенациональная демонстрация прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Французская полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Франции задержали более 200 участников протестных акций.

В субботу полиция применила водометы и дубинки против манифестантов в Париже и Нанте.

На прошлой неделе сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной французских беспорядков провалы в политике президента Эммануэля Макрона.