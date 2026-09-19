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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    29 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 03:26 • Новости дня

    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию

    Продюсер Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Депардье всерьез обсуждал переезд в Россию, но отказался от этого замысла из-за возможной реакции французской юстиции, сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле.

    «Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю», – сказал Фрилле, назвав такое решение ошибкой.

    Продюсер отметил, что его связывают с актером давние и близкие отношения: они вместе открыли ресторан в Новосибирске и создали линейку продуктов питания, однако сейчас Депардье не участвует в управлении этим бизнесом. Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан, снятый в Португалии, передает РИА «Новости».

    По словам Фрилле, сейчас Депардье живет во Франции почти в полном одиночестве, обособленно в своем шато, и посвящает большую часть времени виноделию. Продюсер напомнил о ролях актера в скандальных, но знаковых для эпохи фильмах – «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».

    «Депардье всегда был провокатором, но для того, чтобы раздвигать границы, чтобы пробуждать размышления… Он был мировой звездой. Он был бедняком, ставшим богатым. И он очень любит Россию. Поэтому он – идеальная мишень для «благомыслящих», – заключил Фрилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Franceinfo сообщила о новом суде над Депардье по обвинению в сексуальном насилии.

    В 2025 году во Франции Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Михалков раскрыл название своего следующего фильма

    Михалков анонсировал работу над новым фильмом «Русский овощ»

    Михалков раскрыл название своего следующего фильма
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма, который может получить название «Русский овощ».

    Михалков в настоящее время работает над сценарием для новой картины, передает ТАСС. Об этом кинематографист рассказал на сборе труппы театра «Мастерская «12», где он занимает пост художественного руководителя.

    «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», – заявил режиссер. При этом он не стал раскрывать другие детали предстоящего проекта.

    Весной этого года Михаил Ефремов приступил к работе в театре Никиты Михалкова.

    Ранее председатель Союза кинематографистов предложил ввести квоты для западных фильмов.

    Также народный артист России оценил влияние спецоперации на культурный вектор страны.

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (9)
    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    18 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Французский Auchan отказался комментировать передачу российских активов

    Французская компания Auchan не стала комментировать передачу активов в России

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по связям французской компании Auchan Retail Мари Вануа заявила об отказе комментировать указ о передаче российских активов ретейлера во временное управление.

    Французская компания Auchan Retail на данный момент воздерживается от комментариев по поводу перехода ее российских активов под временное внешнее управление, передает РИА «Новости».

    В четверг по указу президента России активы Auchan и Nestle перешли во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение принадлежностью компаний к недружественным странам.

    Подразделение «Ашан Ритейл Россия» работает на отечественном рынке с 2002 года. Оно входит в состав французского холдинга Auchan Holding и считается одним из крупнейших ритейлеров в стране по объемам продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские акции Auchan передали во временное управление.

    В 2024 году французская пресса сообщала о возможной продаже российского филиала ритейлера из-за санкций Европейского союза.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    17 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за цен на топливо

    Французские рыбаки парализовали порт Ниццы протестами против подорожания топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо, полностью парализовав движение морского транспорта.

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо. В результате было полностью парализовано движение морского транспорта, судно Corsica Ferries вынуждено ожидать в море, передает ТАСС со ссылкой на Nice-Matin.

    Недовольные рыбаки также заблокировали и другие порты на юге Франции: Фронтиньян, Сет, Фос-сюр-Мер, Пор-ла-Нувель и Ле-Гро-дю-Руа. Протестующие рассматривают возможность проведения аналогичных акций в Марселе и Тулоне.

    Средняя стоимость топлива во Франции резко выросла после начала войны США и Израиля против Ирана. По словам представителя рыболовецкого объединения региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Кристин Поншарро, стоимость дизельного топлива для рыболовецких судов выросла с 60 центов до 1,2 евро за литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной рост цен на топливо лишил французов дальних поездок на праздники.

    В прошлом году полицейские задержали более 300 человек на массовых акциях. Прошлой осенью правоохранители применили дубинки для разгона протестующих во Франции.

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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

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    18 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Во Франции обвинили Макрона в намерении добиться отмены президентских выборов

    Филиппо: Макрон заявлениями о «российской угрозе» хочет добиться отмены выборов

    Во Франции обвинили Макрона в намерении добиться отмены президентских выборов
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе направлены на отмену предстоящих президентских выборов в стране, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он готовится к аннулированию выборов: это просто возмутительно!» – написал Филиппо в соцсетях, передает РИА «Новости». Политик уверен, что заявления Макрона о якобы растущей угрозе со стороны России служат лишь предлогом.

    По мнению оппозиционера, истинная цель президента заключается в отмене президентских выборов, запланированных на 2027 год.

    В августе лидер партии «Патриоты» высмеял заявления французских властей о вмешательстве Москвы в президентскую гонку.

    Годом ранее политик обвинил главу государства в намеренной демонизации образа России.

    Флориан Филиппо также потребовал отставки Эммануэля Макрона из-за провоцирования эскалации конфликта.

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    16 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке Франции

    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официального представителя правительства Франции Мод Брежон, рассматривается вопрос о «повышении гибкости регулирования на общеевропейском уровне», в частности, в отношении нефтеперерабатывающих заводов.

    Острая проблема стоимости бензина вызывает обеспокоенность на самом высоком государственном уровне, поэтому в среду президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» усилий, касающихся «поставок» и «сдерживания цен» на топливо, сообщила официальный представитель правительства по итогам заседания Совета министров, пишет Le Figaro.

    «Для президента Республики главная цель на ближайшие дни и недели – гарантировать надежность поставок и обеспечить необходимые объемы, в том числе за счет взаимодействия с другими странами», – заявила Мод Брежон.

    Она упомянула о работе над «возможностью повышения гибкости регулирования на общеевропейском уровне», чтобы, в частности, «несколько смягчить требования» для нефтеперерабатывающих заводов. Цель этих мер – «максимально снизить цены или, по крайней мере, сдержать их рост», отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом на АЗС начались во Франции. Цена литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    17 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Франция выдвинула фильм Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская сторона выдвинула новую картину российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» на соискание премии Американской киноакадемии в надежде получить статуэтку «Оскар».

    Информацию подтвердил Национальный центр кино и мультипликации, передает ТАСС.

    «Такой выбор максимально увеличивает шансы Франции на получение «Оскара», – указал президент организации Гаэтан Брюэль.

    Торжественная 99-я церемония вручения наград пройдет 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия опубликует шорт-лист претендентов 15 декабря, а окончательный список номинантов станет известен 21 января.

    Стоит отметить, что в мае текущего года лента «Минотавр» уже получила признание критиков. Жюри Каннского кинофестиваля удостоило работу Звягинцева второй по значимости награды смотра – Гран-при.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки новой картины режиссера «Минотавр».

    Позже представитель Кремля заявил об отсутствии у кинематографиста морального права для рассуждений о Донбассе.

    Летом создатели украинского сайта «Миротворец» внесли личные данные деятеля культуры в свой реестр из-за посещения Крыма.

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    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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    17 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Вещание французского телеканала France 24 запретили в Гвинее

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Гвинеи полностью запретили вещание французского телеканала France 24 в стране из-за оскорблений в адрес президента республики Мамади Думбуя.

    Регулятор медийного рынка Гвинеи запретил вещание французского новостного телеканала France 24 на территории всей страны, передает ТАСС. В сообщении Высшего органа по коммуникациям (ВОК) Гвинеи, опубликованном порталом Guinee News, уточняется, что запрет распространяется на любые технические средства, включая спутниковое и кабельное телевидение, мобильные приложения, веб-сайты и социальные сети.

    «Разрешение на вещание на территории отзывается. Аккредитация прессы всех его корреспондентов, специальных представителей и сотрудников France 24 в Гвинее отзывается с немедленным вступлением в силу», – говорится в заявлении ведомства. Решение вступило в силу немедленно.

    Власти Гвинеи объяснили свой шаг продолжающимися оскорблениями в адрес президента республики Мамади Думбуя со стороны France 24, а также вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Руководство телеканала ранее отказалось выполнить официальное предписание регулятора и прекратить использование оскорбительных выражений в адрес главы государства.

    Запрет на вещание был введен для сохранения общественного порядка, стабильности государственных институтов и имиджа страны.

    Как передает агентство AFP, в новостном выпуске France 24 от 14 сентября Мамади Думбуя был назван «президентом-путчистом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией.

    Ранее власти Нигера ввели запрет на вещание французского телеканала France 24. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство страны в феврале 2024 года.

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