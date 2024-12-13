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Власти Нигера приостановили вещание Би-би-си
Власти Нигера приостановили вещание Би-би-си из-за обвинений в дезинформации
Вещание британского телеканала Би-би-си (заблокирован в России) приостановлено на три месяца из-за распространения дезинформации, которая угрожает общественному спокойствию и морали военных, заявило министерство связи Нигера.
Министерство разослало уведомление агентствам Anfani, R&M и Saraounia. В письме власти просят «немедленно приостановить действие программ на три месяца и отключить все средства передачи и приема канала британской радиовещательной корпорации», передает ТАСС со ссылкой на Нигерийское информационное агентство.
Причиной такого решения, по заявлению властей Нигера, стало обвинение телеканала в «распространении дезинформации». Эта дезинформация, по мнению властей, направлена на дестабилизацию общественного спокойствия и подрыв морального духа военнослужащих.
Ранее Нигер уже предпринимал шаги по ограничению вещания западных СМИ на своей территории. В частности, под запрет попали французский телеканал France 24 и радиостанция RFI.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США завершили вывод войск из Нигера. Франции также пришлось вывести войска из Нигера. В июле Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали соглашение о вступлении в «Конфедерацию государств Сахеля», в основе интеграции которой лежит не только тема безопасности, но и противодействие Западу.