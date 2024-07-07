Новая конфедерация в Африке нацелена против Запада

Эксперты объяснили цели создания нового военного союза между Мали, Нигером и Буркина-Фасо

Tекст: Алёна Задорожная

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали соглашение о вступлении в «Конфедерацию государств Сахеля» (AES). Новый военный альянс создан после выхода Ниамея, Бамако и Уагадугу из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), который ориентирован на Запад.

Страны решили «сделать еще один шаг на пути к большей интеграции», пишет France24. Предполагается, что AES объединит в общей сложности 72 млн человек. «Наш народ окончательно и бесповоротно отвернулся от ЭКОВАС», – уже заявил Абдурахман Тчиани, глава военного правительства Нигера.

По его словам, объединение намерено создавать новые объекты промышленности и инфраструктуры, координировать дипломатические действия во внешней политике, а также «возглавить общую и эффективную борьбу с терроризмом в Сахеле», передает Нигерское агентство печати.

Напомним, план по созданию конфедерации был согласован тремя странами в мае этого года. Тогда бизнес-аналитик Глеб Простаков в материале для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что это не первая попытка сформировать новый яльнс в Африке, тем самым если не ликвидировав, то сгладив последствия столетий колониального правления.

В основе интеграции лежит не только тема безопасности, но и противодействие бывшей метрополии – Франции, а шире – гегемону в лице США. При этом сама идея создать конфедерацию в Сахеле впервые появилась в сентябре 2023 года после переговоров представителей трех стран с делегацией Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, напоминает РБК.

Эксперты отмечают, что создание нового военного союза – это логичное продолжение политики обретения субъектности со стороны Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Государства всерьез вознамерились укрепить свой суверенитет, выстроить более тесные связи с Россией и противостоять не только терроризму, но и внешнему влиянию Запада.

«Формально союз направлен на содействие экономической и политической интеграции в Сахеле. Впервые об этом было объявлено в сентябре. Но главное – объединение сформировано для поддержки друг друга в борьбе с боевиками», – объясняет Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

В этом контексте он обращает внимание на выход всех трех стран из ЭКОВАС. «Ассоциацию активно критиковали на протяжении года из-за ее неспособности помочь в борьбе с исламистским повстанческим движением в регионе», – добавил специалист.

Спикер указывает – Мали, Нигер и Буркина-Фасо очень близки. «Руководства стран пришли к власти в результате переворотов, они все военные люди. Более того, они в числе первых откололись от поддержки Франции», – напоминает аналитик. Позже французский военный контингент покинул эти территории. Что касается США, у них пока сохраняется база беспилотников в Нигере, однако и американцы в скором времени должны уйти из страны.

«Такое развитие событий привело к сближению Мали, Нигера и Буркина-Фасо с Россией. Но из-за больших экономических проблем партнерство перечисленных стран больше нацелено на военное сотрудничество», – указывает Маслов. Он также прогнозирует выход трех государств из Валютного союза Африки (CFA).

«Интересно, что после изгнания французов в эти страны прибыли российские специалисты. Этого никто не отрицает. Поэтому мы можем допустить, что Москва предложила Нигеру, Буркина-Фасо и Мали свою политическую и, возможно, учебно-военную поддержку. Это и не удивительно, учитывая настроенность государств на проведение субъектной политики», – полагает он.

В целом формирование «Конфедерации государств Сахеля» стало логичным продолжением политической линии трех стран. «Многие полагали, что после переворотов никто из них долго не продержится. Но они не только продержались, но и начали выстраивать мирную жизнь и, что наиболее важно, переходят к совместному диалогу», – говорит специалист.

«Таким образом, мы наблюдаем реальную борьбу трех государств за полноценную независимость.

Это лишает западные страны влияния на регион. Но ни один союз не способен всерьез существовать в узком кругу, он нуждается в расширении. И теоретически мы можем предположить, что в скором времени к «Конфедерации государств Сахеля» начнут присматриваться Гвинея, Чад и Габон», – допускает аналитик.

На проблемы с терроризмом в Сахеле указывает и африканист Александр Зданевич. «Ряд запрещенных в России группировок разбросаны по всему региону, что угрожает безопасности Западной Африки. И мы можем предположить, что создаваемые союзы направлены именно на стабилизацию обстановки», – допускает спикер.

Лидеры стран понимают, что по одиночке с терроризмом им не справиться, поэтому необходимо объединить усилия. Причем в объединение вошли именно те игроки, которые находятся в схожем положении.

Также «Конфедерация государств Сахеля» может быть создана в пику конкретно Франции, допускает собеседник. «Однако лидеры этих стран умалчивают о том, что многие их действия по-прежнему упираются в финансовый контроль Парижа. Переломить многолетние схемы будет непросто. Но я надеюсь, что у них хватит сил пройти этот путь и обрести еще и финансовую независимость», – заключил Зданевич.