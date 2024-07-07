  • Новость часаПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    NYT: США опасаются вводить новые санкции против России
    Иранский эсминец опрокинулся на берегу Персидского залива (фото)
    В Кремле оценили ревностное внимание Запада к визиту Моди в Россию
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Опубликованы кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой (видео)
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    43 комментария
    7 июля 2024, 18:00 • В мире

    Новая конфедерация в Африке нацелена против Запада

    Эксперты объяснили цели создания нового военного союза между Мали, Нигером и Буркина-Фасо

    Новая конфедерация в Африке нацелена против Запада
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Алёна Задорожная

    В Западной Африке появился новый военный союз – «Конфедерация государств Сахеля». В него вошли Мали, Нигер и Буркина-Фасо. В чем заключаются особенности этой конфедерации, каковы ее цели и насколько ее создание перекликается с интересами России в Африке?

    Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали соглашение о вступлении в «Конфедерацию государств Сахеля» (AES). Новый военный альянс создан после выхода Ниамея, Бамако и Уагадугу из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), который ориентирован на Запад.

    Страны решили «сделать еще один шаг на пути к большей интеграции», пишет France24. Предполагается, что AES объединит в общей сложности 72 млн человек. «Наш народ окончательно и бесповоротно отвернулся от ЭКОВАС», – уже заявил Абдурахман Тчиани, глава военного правительства Нигера.

    По его словам, объединение намерено создавать новые объекты промышленности и инфраструктуры, координировать дипломатические действия во внешней политике, а также «возглавить общую и эффективную борьбу с терроризмом в Сахеле», передает Нигерское агентство печати.

    Напомним, план по созданию конфедерации был согласован тремя странами в мае этого года. Тогда бизнес-аналитик Глеб Простаков в материале для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что это не первая попытка сформировать новый яльнс в Африке, тем самым если не ликвидировав, то сгладив последствия столетий колониального правления.

    В основе интеграции лежит не только тема безопасности, но и противодействие бывшей метрополии – Франции, а шире – гегемону в лице США. При этом сама идея создать конфедерацию в Сахеле впервые появилась в сентябре 2023 года после переговоров представителей трех стран с делегацией Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, напоминает РБК.

    Эксперты отмечают, что создание нового военного союза – это логичное продолжение политики обретения субъектности со стороны Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Государства всерьез вознамерились укрепить свой суверенитет, выстроить более тесные связи с Россией и противостоять не только терроризму, но и внешнему влиянию Запада.

    «Формально союз направлен на содействие экономической и политической интеграции в Сахеле. Впервые об этом было объявлено в сентябре. Но главное – объединение сформировано для поддержки друг друга в борьбе с боевиками», – объясняет Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    В этом контексте он обращает внимание на выход всех трех стран из ЭКОВАС. «Ассоциацию активно критиковали на протяжении года из-за ее неспособности помочь в борьбе с исламистским повстанческим движением в регионе», – добавил специалист.

    Спикер указывает – Мали, Нигер и Буркина-Фасо очень близки. «Руководства стран пришли к власти в результате переворотов, они все военные люди. Более того, они в числе первых откололись от поддержки Франции», – напоминает аналитик. Позже французский военный контингент покинул эти территории. Что касается США, у них пока сохраняется база беспилотников в Нигере, однако и американцы в скором времени должны уйти из страны.

    «Такое развитие событий привело к сближению Мали, Нигера и Буркина-Фасо с Россией. Но из-за больших экономических проблем партнерство перечисленных стран больше нацелено на военное сотрудничество», – указывает Маслов. Он также прогнозирует выход трех государств из Валютного союза Африки (CFA).

    «Интересно, что после изгнания французов в эти страны прибыли российские специалисты. Этого никто не отрицает. Поэтому мы можем допустить, что Москва предложила Нигеру, Буркина-Фасо и Мали свою политическую и, возможно, учебно-военную поддержку. Это и не удивительно, учитывая настроенность государств на проведение субъектной политики», – полагает он.

    В целом формирование «Конфедерации государств Сахеля» стало логичным продолжением политической линии трех стран. «Многие полагали, что после переворотов никто из них долго не продержится. Но они не только продержались, но и начали выстраивать мирную жизнь и, что наиболее важно, переходят к совместному диалогу», – говорит специалист.

    «Таким образом, мы наблюдаем реальную борьбу трех государств за полноценную независимость.

    Это лишает западные страны влияния на регион. Но ни один союз не способен всерьез существовать в узком кругу, он нуждается в расширении. И теоретически мы можем предположить, что в скором времени к «Конфедерации государств Сахеля» начнут присматриваться Гвинея, Чад и Габон», – допускает аналитик.

    На проблемы с терроризмом в Сахеле указывает и африканист Александр Зданевич. «Ряд запрещенных в России группировок разбросаны по всему региону, что угрожает безопасности Западной Африки. И мы можем предположить, что создаваемые союзы направлены именно на стабилизацию обстановки», – допускает спикер.

    Лидеры стран понимают, что по одиночке с терроризмом им не справиться, поэтому необходимо объединить усилия. Причем в объединение вошли именно те игроки, которые находятся в схожем положении.

    Также «Конфедерация государств Сахеля» может быть создана в пику конкретно Франции, допускает собеседник. «Однако лидеры этих стран умалчивают о том, что многие их действия по-прежнему упираются в финансовый контроль Парижа. Переломить многолетние схемы будет непросто. Но я надеюсь, что у них хватит сил пройти этот путь и обрести еще и финансовую независимость», – заключил Зданевич.

    Главное
    Названы основные темы встречи Моди с Путиным в Москве
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    Украинские военные на бутылках переплыли Днепр и сдалась в плен (видео)
    СМИ: Брат советника Зеленского умер в России
    Опубликованы кадры испытаний бетонобойных бомб новых Су-30
    СМИ: Бизнес-партнер Коломойского бежал с Украины
    Лихачев заявил о попытках США блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............