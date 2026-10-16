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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    ERR: В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    Tекст: Мария Иванова

    Совместные эстонско-немецкие военные учения Brave Blue 26, направленные на отработку приема войск в случае кризиса или войны, впервые стартовали на территории Эстонии.

    Маневры продлятся до 27 октября, в их ходе военные отработают организацию приема и логистической поддержки немецких подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Участники учений собираются выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальной переброске союзных войск в логистические районы республики.

    Начальник отдела логистики сил обороны Эстонии Вальдо Вески отметил, что Таллин за свой счет обеспечит транспорт, размещение, питание, топливо и другие услуги, необходимые союзникам для быстрого перемещения к месту выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    На прошлой неделе Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск военного блока в прибалтийских странах.

    14 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью

    Прокурор ФРГ заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью

    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший прокурор Штефан Шмидт заявил по итогам первого судебного заседания в Гамбурге, что магистрали «Северный поток» и «Северный поток – 2» являлись гражданской инфраструктурой и не могли считаться законной военной целью.

    Заявления защиты обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» о том, что газопроводы были военной целью, не соответствуют действительности. «Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами», – подчеркнул Шмидт, добавив, что магистрали обеспечивали природным газом Германию и другие страны Западной Европы, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу о терактах на трубопроводах прошло в Высшем земельном суде Гамбурга в среду. Подозреваемым выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов.

    До конца января инстанция планирует провести 24 заседания. Дополнительные слушания могут состояться в феврале, в настоящее время продолжается согласование их графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний.

    Адвокаты подсудимого потребовали закрыть уголовное дело. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками преступления.

    Комментарии (5)
    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

    Комментарии (9)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    Комментарии (9)
    15 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

    Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

    В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

    В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.

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    14 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец Кузнецов отказался от показаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северного потока», отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    Обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в Высшем земельном суде Гамбурга. На предложение судьи взять слово подсудимый ответил отрицательно, передает корреспондент РИА «Новости».

    Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело.

    Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками подрыва.

    В Гамбурге началась акция с призывом создать комиссию по этому делу.

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    15 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива

    Sueddeutsche Zeitung: Lufthansa приняла меры из-за нехватки авиатоплива

    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    @ IMAGO/5VISION.NEWS/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкая авиакомпания Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    В аэропорту Франкфурта-на-Майне возникла угроза перебоев с поставками керосина, из-за чего перевозчик поручил пилотам брать на борт дополнительные запасы топлива на некоторых рейсах, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    В авиакомпании заявили, что отмены рейсов из-за сложившейся ситуации в данный момент не ожидается. Поводом для напряженной ситуации со снабжением стала плановая техническая проверка трубопровода, по которому топливо поступает в авиагавань.

    Кроме того, по информации газеты Bild, дополнительным фактором риска стал низкий уровень воды в Рейне. Из-за этого танкеры могут ходить по реке лишь с ограниченной загрузкой.

    При этом компания-оператор аэропорта Fraport заверила, что регулярное обслуживание трубопровода не приведет к дефициту благодаря наличию других путей поставок и вместительным резервуарам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг крупнейший аэропорт Германии столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива. Весной прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса. В апреле Lufthansa отменила 20 тыс. авиарейсов для экономии керосина.

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    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    16 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии

    Лавров призвал страны Азии дать конструктивный ответ на угрозы со стороны НАТО

    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс намеревается диктовать свою волю государствам Азии, в связи с чем странам региона необходимо подготовить конструктивный ответ.

    По словам министра, сегодня Североатлантический альянс пытается заявлять, что вся территория Евразии является его зоной ответственности. При этом блок ссылается на свой оборонительный характер, передает РИА «Новости».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что НАТО защищает территории своих стран-членов, однако угрозы теперь якобы исходят из Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

    «Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю, далеко за пределы своей зоны ответственности. И в связи с этим нужен какой-то конструктивный ответ. Конструктивный ответ может быть предоставлен только самими странами региона», – сказал Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане.

    Министр рассказал об угрозе цветных революций в любой стране мира.

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    14 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил Софии подписать совместное письмо к руководству НАТО о создании общего военного командования в Черном море.

    Румыния считает необходимым создать общее военное командование прибрежных государств Североатлантического альянса в Черном море. С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ, передает РИА «Новости».

    «После инцидентов в Черном море я провел телефонный разговор с министром обороны Болгарии и предложил ему подписать совместное письмо руководству НАТО, в котором мы поддержим позицию обеих стран по созданию такого командования с ротацией между всеми прибрежными странами», – написал Мируцэ.

    По его словам, Бухарест готов взять на себя руководство структурой и разместить ее на румынском побережье начиная с 2028 года. До этого времени база могла бы располагаться на турецком берегу при участии румынских и болгарских офицеров. Мируцэ добавил, что инциденты с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами обязывают государства альянса действовать.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник генеральный секретарь НАТО допустил усиление мер сдерживания в регионе.

    В понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и Североатлантического альянса после атаки на суда.

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    14 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер планирует закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты казарм и других военных объектов от дронов.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил проект закупки беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов, передает ТАСС.

    «Дроны-сеткометы считаются проверенным средством защиты объектов», – отметили в оборонном ведомстве ФРГ.

    Такие беспилотники перехватывают аппараты противника с помощью сети. Этот способ, в отличие от уничтожения огнем, исключает опасность падения осколков, поэтому дроны-сеткометы подходят для использования в городских условиях. Они применяются в сочетании с радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы.

    Точное количество беспилотников не раскрывается из соображений безопасности. Закупки для Бундесвера на сумму свыше 25 млн евро требуют одобрения бюджетного комитета парламента.

    Ранее в Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников.

    В августе возле немецкого аэропорта нашли начиненный взрывчаткой беспилотник.

    Летом удар беспилотника по самолету Ан в Германии попал на камеры.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    14 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков»

    Прокурор в ФРГ обвинил госорганы Украины в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель федеральной прокуратуры Германии заявил в Высшем земельном суде Гамбурга, что обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов действовал по поручению Киева.

    В ходе оглашения обвинительного заключения прокурор заявил, что диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась «по поручению государственных структур Украины», передает РИА «Новости».

    По версии обвинения, подсудимый Сергей Кузнецов был руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников. В сентябре 2022 года диверсанты доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря на арендованной в Ростоке парусной яхте «Андромеда», после чего подорвали нитки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Отмечается, что обвиняемого доставили в зал судебных заседаний под конвоем трех вооруженных сотрудников полиции. Кузнецов в светло-сером костюме занял место рядом с защитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Гамбурга начал рассматривать дело о подрыве «Северных потоков».

    В Гамбурге стартовала акция с призывом создать комиссию по расследованию инцидента.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    14 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    The Times: Суд по «Северным потокам» создал проблемы для ФРГ и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Судебный процесс в Гамбурге над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым по делу о подрыве газопроводов может поставить немецкое и украинское правительства в крайне неловкое положение, сообщает британская газета Times.

    По данным газеты Times, судебное разбирательство в Германии по делу об уничтожении трубопроводов может обернуться серьезными проблемами для Берлина и Киева, передает РИА «Новости».

    В среду высший земельный суд Гамбурга проводит первое заседание по уголовному делу в отношении украинца Сергея Кузнецова. Он обвиняется в координации атак на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Всего инстанция планирует провести 16 слушаний до 17 декабря.

    Журналисты издания отмечают, что судебное разбирательство в Германии способно скомпрометировать немецкое и украинское руководство. Кроме того, дело предоставит критикам поддержки властей Украины со стороны Берлина весомые аргументы для политических атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге начался процесс над украинским военным по делу о подрыве «Северных потоков».

    В прошлом месяце суд в Хорватии одобрил экстрадицию украинца Владимира Ж. в ФРГ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал черепашьим темп расследования диверсии на газопроводах.

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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