Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума
Россия стала крупнейшим покупателем китайского пива в июле
В июле поставки пенного напитка из Поднебесной в Россию увеличились в полтора раза, достигнув рекордных 7,3 млн долларов.
Россия в июле нарастила закупки китайского пива до максимального уровня за всю историю двусторонней торговли, передает РИА «Новости». По сравнению с предыдущим месяцем объем импорта вырос в полтора раза.
Стоимость ввезенного напитка составила 7,3 млн долларов. Благодаря такому резкому увеличению поставок РФ вышла на первое место среди импортеров пива из КНР.
На второй строчке оказался Гонконг с показателем 6,3 млн долларов. Тройку лидеров замкнула Мьянма, закупившая пенного на 5,1 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Россия закупила рекордный объем китайского пива.
В июне того же года объем поставок этого напитка достиг почти 5 млн литров. Перед этим КНР впервые вошла в тройку крупнейших поставщиков пива на российский рынок.