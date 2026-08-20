Импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума

Россия стала крупнейшим покупателем китайского пива в июле

Tекст: Мария Иванова

Россия в июле нарастила закупки китайского пива до максимального уровня за всю историю двусторонней торговли, передает РИА «Новости». По сравнению с предыдущим месяцем объем импорта вырос в полтора раза.

Стоимость ввезенного напитка составила 7,3 млн долларов. Благодаря такому резкому увеличению поставок РФ вышла на первое место среди импортеров пива из КНР.

На второй строчке оказался Гонконг с показателем 6,3 млн долларов. Тройку лидеров замкнула Мьянма, закупившая пенного на 5,1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Россия закупила рекордный объем китайского пива.

В июне того же года объем поставок этого напитка достиг почти 5 млн литров. Перед этим КНР впервые вошла в тройку крупнейших поставщиков пива на российский рынок.